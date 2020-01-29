武漢肺炎確診8例狀況穩定 居家隔離電子監控陸續啟動

武漢肺炎疫情延燒，台灣有8例確診，疾病管制署副署長莊人祥今天表示，8名確診個案狀況穩定，持續住院隔離；這8例共有460個接觸者，明天將由防疫人員發給手機展開電子監控。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，疾管署副署長莊人祥、警政署副署長黃宗仁、內政部民政司司長林清淇、教育部綜合規劃司司長黃雯玲、勞動部職業安全衛生署主任秘書林毓堂、交通部路政司科長廖謹志等出席。

莊人祥表示，今天上午行政院長蘇貞昌及行政院副院長陳其邁親臨指揮中心聽取報告，指示目前正值防疫關鍵期，再次重申各部會務必動員人力物力全力支援，不得有任何消極怠惰，並透過以往的防疫經驗，降低民眾不必要的恐慌。

指揮中心統計，昨天國內新增96例嚴重特殊傳染性肺炎（又稱武漢肺炎）通報個案，目前累計通621名個案、含8名確診、386名排除、227名隔離檢驗中（92名初驗陰性、其餘待檢驗）。

莊人祥指出，目前8名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。8名確診個案的接觸者總計460人，其中27人有症狀已通報，先前接觸者轉為確定個案，通報個案中12例二採陰性（其餘5例一採陰性、10例尚無檢驗結果）。

為避免相關接觸者到處趴趴走散播疫情，今天起將針對多名居家隔離者展開電子監控。莊子祥表示，將透過地方衛生局，陸續把專用手機發給居家隔離者，希望明天能將460支手機發出去。

莊人祥指出，居家隔離者每人配戴手機14天，地方衛生局人員可透過Line視訊，每天與居家隔離者聯繫一次，如定位發現隔離者離開居住地較遠的範圍，可利用簡訊提醒，若沒回應，警政單位也會協助了解。

針對政府是否有提供強制安置地點，莊子祥表示，目前在北、中、南3個地方都已有準備，地點目前還不方便公開。

為防堵疫情，中國宣布延長春節假期，莊人祥表示，國內目前尚無社區傳播情況，暫時沒有延後開工開學規劃。

依據中國疾控中心截至28日通報資料，目前中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診5974例新型冠狀病毒感染個案，較27日新增1459例，其中1239例重症，132例死亡。累計密切接觸者6萬5537人，追蹤中5萬9990人。

國際累計72例確診（不含台灣），分布於16國，分別為泰國14例，香港8例，澳門7例，新加坡7例，日本7例，美國5例，澳洲5例，馬來西亞4例，南韓4例，法國3例，越南2例，加拿大2例，尼泊爾、柬埔寨、斯里蘭卡、德國各1例。

（中央社）