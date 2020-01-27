國內再增第5例武漢肺炎確診病例

新型冠狀病毒不停延燒，台灣中央流行疫情指揮中心公布，確診個案今天再增一例。台灣目前累積共5起確診案例。新增一例為中部50多歲女性，去年10月下旬在大陸武漢工作，沒有華南海鮮市場接觸史。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天中午出現第五例確診個案。第五例是50多歲住中部的女性，和第一例是在武漢工作的女台商，是同機的人， 25日發燒確診、就醫隔離，都在監控中。研判在武漢感染的機率較大。目前有402位通報個案，207位隔離檢疫中，88位初檢為陰性。

中央流行疫情指揮中心表示，該名女性今年1月20返台，1月25日出現發燒以及肌肉痠痛症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，於今天確診，目前病情穩定。

陳時中表示，現在健保卡已在雲端加入有去過武漢旅遊史的台灣民眾資料，就醫時能讓醫師馬上瞭解病人的旅遊史，加強防疫。

對於這兩天有傳出機場旅客對檢疫人員不尊重的行為，陳時中嚴重警告，若妨害檢疫會予以最重處罰。此外，陳時中也重申戴口罩的基本原則，有慢性病、有症狀的人應戴口罩，或在通風不良的密閉空間、有感染風險時，例如進出醫院都要戴口罩，若以群聚感染的風險時，一定要戴口罩，也呼籲大眾不要任意用自己的想法做不當宣導，增加社會恐慌。

(中時 鄭郁蓁 、中時電子報 莊楚雯 尉遲佩玉)

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