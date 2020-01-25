滯台陸客仍有6,511人 觀光局:月底前全離境

武漢肺炎疫情在陸瀕臨失控，除夕夜過後更暴增500多病例，確診人數已破千，台灣也出現確診3例，觀光局下令全面禁止湖北旅客入境。針對目前在台的359個、共6511人陸客團，觀光局組長劉士銘表示，目前未限制湖北、武漢團陸客在台的活動，但要求所有團客1月底前離境。

劉士銘表示，根據統計，在台陸客團共有359團、6511人，包括武漢團在內的湖北團有8團、共119人，已經聯繫這8團的旅行社，盡速協助安排早點離境，至於確診的50歲武漢女所屬陸客團，已經於今天早上離境返陸，該名確診女子則是留台就醫。

劉士銘補充，除了團客外，並未監控自由行陸客，除了湖北以外的大陸民眾依舊可透過自由行來台。

（中時電子報 林毅）

武漢團17人今離境 滯台陸客還有6511人

台灣昨天新增2起新型冠狀病毒的確診病例，其中一名個案為50多歲自武漢來台觀光的陸籍女子，中央流行疫情指揮中心今天指出，該名確診個案的同團17人將在今天下午搭機離境，剩餘的湖北團陸客則還有9團141人。

交通部觀光局組長劉士銘表示，目前在台灣的大陸觀光團共有359團合計6511人，明起滯台湖北團剩9團141人，武漢團剩4團56人。觀光局已要求湖北、武漢團停止一切旅遊活動，預計最慢在1月31日就會全數離境，其餘省分的旅遊團，觀光局目前雖未強令停止旅遊活動，但也柔性規勸旅行業者應暫停活動，盡早安排旅客離境班機。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，疾管署對今天將離境的武漢團持續進行健康管理監測，目前並無發現任何異狀，也要求該團旅客非必要勿離開飯店，並在登機前與搭機時全程配戴口罩。

（中時 陳人齊）

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