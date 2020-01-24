疫情發燒 台確診3例！全面禁湖北旅客入境

武漢肺炎疫情擴大，在大陸已經瀕臨失控，而來台的武漢團陸客也傳出發燒就醫情形，疾管署今(24日)晚間7點半出面說明。

疫情指揮中心指揮官陳時中親上火線解說因應措施，陳時中表示即刻起所有到中國的旅遊團全面停止行程，同時升級警示，從武漢地區擴大為整個湖北地區，一律禁止湖北人士登機入境。

中央流行疫情指揮中心今天公布我國再確診2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）個案，分別為50多歲陸籍女性旅客及50多歲男性台商，目前2人健康狀況皆為良好，但2人密接接觸者合計逾20人，後續衛生單位會再做疫調，並把原本居住地為「湖北省武漢市」者，不准登機來規定擴大為「湖北省」。

據中央流行疫情指揮中心公布資料指出，中國籍旅客為武漢來台旅遊團客，21日入境、23日發燒就醫，今天確診為武漢肺炎陽性；而50多歲男性台商，20日在武漢時就出現症狀、至大陸就醫並服用感冒藥，21日返台後、昨天再去診所就醫，經通報後今天再確診為武漢肺炎陽性。

目前2例皆經醫院隔離採檢後確認為新型冠狀病毒陽性，持續在醫院負壓隔離病房治療中。其中患病來台陸客密切接觸者計19人、目前也已停止活動，而另外台商密切接觸者共有11人、疫調人員也在調查中，目前健康狀況皆良好。

因應大陸疫情延燒，衛福部部長陳時中表示，原本是禁止居住在武漢地區的陸客登機或入境，目前擴大為湖北省旅客就禁止登機或入境。

（中時電子報 林毅、中時 林良齊）

武漢肺炎台灣新增2例確診 10湖北團盡快安排離境

武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心晚間表示，新增2例確診，分別為50多歲中國籍女性及50多歲男性國人，台灣累計共3例確診。10湖北團已盡快安排離境。

中央流行疫情指揮中心晚間公布，新增確診2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案。分別為50多歲中國籍女性（案1）及50多歲男性國人（案2），皆為1月21日入境；案1為1月23日因發燒就醫，案2於1月20日出現感冒症狀、於1月23日就醫。

交通部觀光局長周永暉表示，案1為跟團來台旅遊，全團共18人，原本預計28日離開，現在全團活動已立即暫停並回到飯店；中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，其他團員沒有出現症狀。

案2則為台商，本人以為是感冒、有在當地就診並服用止咳退燒藥物，回台灣後直接回家休息，昨天才去就醫，外出皆有戴口罩。

中央流行疫情指揮中心表示，目前共有10團湖北旅遊團、共158人在台灣，已在盡速安排離境，但適逢過年、中國又多處封城，會請交通部民航局協助安排合適的航班。

指揮中心表示，案1密切接觸者計19人，案2密切接觸者計11人，目前健康狀況皆良好；其餘相關接觸者疫調中，衛生單位將持續進行主動健康監測。

截至1月24日下午4時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增35例通報，截至目前共通報168名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為3名確診（1例1月21日已公布）、42名排除、23例初驗陰性、其餘仍待檢驗。