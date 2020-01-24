區分流感與武漢肺炎 公費克流感適用擴大

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心今天宣布，為快速區別武漢肺炎與流感的診斷，2月底前，公費流感抗病毒藥劑，擴大用藥對象且不限國籍，無健保外國人也適用。

中央流行疫情指揮中心下午舉行記者會，衛福部疾病管制署副署長莊人祥說，春節期間適逢中國大陸新型冠狀病毒肺炎流行，為快速區別春節期間中國大陸回台發病者為流感或新型冠狀病毒鑑別診斷，同時減輕急診壅塞負擔，今天起至2月29日，公費流感抗病毒藥劑新增擴大用藥對象。

莊人祥說，只要醫師是臨床評估符合流感診斷者，不論國籍，在提供公費流感抗病毒藥劑的醫療院所，就可用公費克流感藥劑，沒有健保卡的外籍人士也適用。

為何要關注武漢肺炎？疾管署：傳染途徑、嚴重度仍不明

外界質疑，相較流感而言，武漢肺炎實際致死人數仍偏低，對此，疾管署指出，相較流感有疫苗、抗病毒藥物等，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）目前傳染力、傳染機制、致死率仍不明，沒有疫苗與藥物可以治療，因此才會更重視這個疾病。

疾管署副署長莊人祥表示，為何針對新型冠狀病毒有謹慎是因為其是新病毒，大家不瞭解，各國也很緊張，美國疾管署也把中國武漢列為旅遊警戒第三級、非必要不要前往，再加上不知道其傳染性、嚴重程度等。

至於流感，莊人祥指出，流感是全世界流行的疾病，台灣流感現在也在高峰期，流感有疫苗也有抗病毒藥物可以治療，每一年政府也花了好幾億在流感的防治，並沒有輕忽流感，目前流感死亡率在台灣約為千分之一至萬分之一，但這是有疫苗、抗病毒藥物等關係。

（中時 林良齊）