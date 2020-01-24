4大超商防疫口罩供應無虞 請民眾安心過年

經濟部表示，目前國內的外科口罩產能，合計每日188萬片，最高產能可達244萬片。平時國內的外科口罩需求，包括一般消費者及醫療院所，其中消費者需求量為每日50萬片，另醫療院所需求量約為每日80萬片。以國內生產數量，可充分滿足國內市場。另衛福部目前儲備4,500萬片外科口罩，亦已於第一時間配合釋出，請國人安心。

臺灣於109年1月21日發生首例境外移入武漢肺炎，政府防疫全面啟動。經濟部表示，國內的外科口罩生產供應正常，能滿足國內需求，且衛福部庫存充足。工業局並逐一與口罩主要生產廠商保持聯繫，春節期間廠商視需求可配合生產，口罩供應無虞，請民眾毋須恐慌搶購囤積口罩。

經濟部表示，92年SARS疫情期間，曾發生民眾搶購口罩之恐慌性需求，在15天內增加需求量200萬片，平均一天額外增加的需求量為14萬片。工業局已掌握國內廠商生產狀況，確認日產量尚能增加56萬片，目前衛福部有庫存安全儲備機制，以目前之庫存及生產供應，口罩完全可滿足國內需求。

國內主要超商7-11、全家、萊爾富、OK等目前零售口罩存量亦均充足，品項、入數多元，有需求的民眾可就近購買，此外，衛福部已與超商業者合作，釋出儲備平面口罩，最快自大年初一起，民眾可於超商門市陸續購買得到。工業局亦協調業者，春節期間若有急需可支援生產。