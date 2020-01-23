疫情暴衝！國內新增45例武漢肺炎疑似病例

為因應2019新型冠狀病毒，大陸武漢今天上午封城防疫，台灣衛福部傍晚也召開記者會宣佈提升防疫等級至二級開設，並由衛福部長陳時中擔任指揮官，他指出昨天共新增45例疑似病例通報，截至目前為止仍是1名確診、10名排除、54名隔離檢疫中。

衛福部表示，自去年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，共執行38航班、4625名旅客及機組人員，21日確診的個案目前仍持續於醫院負壓隔離病房中治療，46名接觸者除1名有輕微咳嗽症狀外，並無發燒等異常症狀。

中央流行疫情指揮中心呼籲，武漢的旅遊疫情建議已提升至第三級警告，民眾若非必要應避免前往當地，如需前往應落實用肥皂勤洗手、配戴口罩等個人衛生措施，並避免接觸野生動物及急性呼吸道感症患者。

（中時 陳人齊）

衛福部長陳時中：擴大提升防疫從三級變成二級

中國武漢肺炎疫情持續擴大，衛生福利部部長陳時中今天宣布，指揮中心防疫等級從原本的三級，提升為二級。

陳時中表示，並非台灣疫情擴大，而是周遭國家均有疫情擴大情事。衛福部也表示，居住地在武漢者，禁止入境台灣。

（中央社）

全面提升防疫等級！衛福部長陳時中接任指揮官

大陸武漢的新型冠狀病毒威脅升溫，今天上午10點起，當地政府宣佈全面停止公眾交通運輸營運，顯示疫情有持續擴大跡象，為長期抗戰，中央流行疫情指揮中心今天宣佈疫情等級提升至第二級，將由衛生福利部長陳時中來擔任指揮官。

陳時中表示，今天將新型冠狀病毒指揮中心升級為二級，並不是因為台灣疫情變險峻，而是外在環境的威脅越來越大，由於武漢已經封城，各界擔心武漢疫情往其他地方散佈，加上大陸有新型冠狀病毒的省份也越來越多，因此提升防疫等級。

陳時中解釋，升級為二級開設後，邊境檢疫將擴大來自陸港澳訪台的旅客，入境時必須填寫健康聲明書及旅遊史說明，若有武漢旅遊史及發燒或肺炎症狀，將進行隔離檢驗，若有無武漢旅遊史但有肺炎症狀者，也必須隔離檢驗。

陸港澳旅客入境時若無任何症狀，也無武漢旅遊史者，衛福部表示會啟動鄰里健康關懷機制，每天致電詢問身體情況，若有狀況則會親自訪視，直到14天觀察期滿。

針對武漢市全面封城，仍可能有台商滯留一事，疾管署表示，目前已通報移民署加強查驗大陸地區人民入境證，若發現居住地或原居住地為武漢者，一律拒絕入境，滯留台商部分則由陸委會透過其建立的台商資料一一追查，主動關懷了解當地實際狀況。

根據大陸當局最新的疫情統計，目前確診病例高達615例、疑似395例、治癒28例、死亡17例，台灣方面至今則是有1名確診、10名排除、54名隔離檢疫中。

（中時 陳人齊）

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