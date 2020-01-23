武漢封城防疫？柯文哲：不要幻想傳染病不出現

今（23）日小年夜，柯文哲慰勞警消弟兄，被問到武漢肺炎疫情擴散，他回說，全世界空中移動速度太快，不到24小時就可抵達世界各地，所以不要幻想新興傳染病不會出現。

柯文哲表示，武漢肺炎潛伏期有12天，感染初期在過海關時根本檢查不出來，也沒有發燒、咳嗽等症狀，且現在交通迅速頻繁，不到24小時內就可以跨到整個世界，所以不要幻想新興病毒不會出現，但要能在發現時迅速撲滅。

柯文哲以登革熱為例，指出若一個一個撲滅沒問題，但如果同時出現多個案例，就會比較麻煩，像台北若出現零星個案，就會集中在和平醫院處理，假如一次出現20幾個，就會蔓延到其他醫院，只要越多醫院接受病患，破口就會越多。

柯文哲說，新興傳染病一定會出現，唯一的辦法就是當它出現的時候，就要迅速反應把它封鎖在一個地方，防止擴散。

對於大陸外交部發言人耿爽表示，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康」。柯文著說，既然這樣「那就趕快讓台灣進入WHO就好了啊」。

接著記者又提到，耿爽指出要遵守一中原則。柯文哲回答，這個就是「你要是不聽我的話，你的健康我就不管你」。

（中時電子報 李慈音）

世衛撇台灣 武漢肺炎防疫現漏洞

在對岸的壓力下，台灣被排除於世界衛生組織（WHO）外，而這使全球防疫出現了漏洞，也使每個人都必須承擔更多風險。

《華爾街日報》（Wall Street Journal ）與《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網22日指出，世衛組織周三召開專家緊急會議，以評估武漢新型冠狀病毒疫情爆發，是否構成國際危機。然而，也出現疫情的台灣卻沒有代表出席。

（中時電子報 楊幼蘭）

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