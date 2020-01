小英、蘇揆金鼠年福袋 俏皮可愛

今年是金鼠年,總統蔡英文、行政院長蘇貞昌準備的鼠年福袋外觀非常俏皮可愛,除了金鼠,還有紅色、金色元素,充滿喜氣。而蔡總統、副院長陳其邁、交長林佳龍更準備賀歲春聯,最特別是陳其邁是親自揮毫,更推出和愛貓陳小米同框「邁鼠於你」Q版動漫春聯,這兩款在市面人氣超高。

總統府新春福袋以「攜手同心、台灣前進」為設計理念,金鼠咬錢圖像呈現富饒之地、豐收飽滿意象,並以老鼠側臉來表現「2020」,上方天空有福雲、飛鳥,中間以一隻「環抱銅錢的鼠」成為一個圓,象徵盈滿。蔡總統將在走春拜年時發送給民眾。

而蘇揆賀歲1元金鼠福袋外觀是可愛老鼠,上面寫「2020平安幸福『鼠』於你」,打開摺頁還有蘇貞昌與夫人詹秀齡拜年照片,祝福「國泰民安」 及「Say Cheese! It’s the Year of the Rat! 行政院祝您新年快樂」字樣。蘇揆預定在農曆過年期間到廟宇等地走春,發放福袋給民眾。

此外,總統府鼠年賀歲春聯,為「風調雨順、民富國強」八個大字,由書法家陳一郎題字。紅包袋樣式為台灣新生代設計師王胤卓設計,透過紅包袋上方咬著元寶金鼠、綿延不絕的金線與錢幣組成2020圖像,意涵財富綿延不絕,經濟蓬勃發展。

至於陳其邁提供春聯有兩款,一款是他親自揮毫的「吉祥如意、心想事成」傳統型春聯;另一款是他扮成小老鼠搭在愛貓陳小米背上的Q版漫畫春聯,開放民眾索取,消息一出臉書粉專信箱瞬間被粉絲塞爆,人氣相當高。「邁鼠於你」概念,是呼應今年是鼠年、凸顯「邁叔叔」可愛一面,也是有點「撩邁粉」。除現場領取外,也可透過便利商店提供雲端服務自行印製。

林佳龍則準備應景春聯,他透露吉祥話挑選過程一度陷入膠著,但身為交通部長,覺得平安最重要,因此選擇「行道晉安」四字,並邀請蕭世瓊大師揮毫,希望祝福家家戶戶出入平安。而延續去年Q版百業勞工紅包袋與春聯,勞動部今年再推出新版紅包袋與春聯,把勞長許銘春的「三安」心願-安穩、安心、安全寫在春聯上,期許今年帶給勞工三安的勞動環境。