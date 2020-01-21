世衛：新型冠狀病毒 可能持續人傳人

世界衛生組織（WHO）西太平洋分部今天推文表示，新獲報的感染病例顯示，引發中國武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒如今可能有「持續人傳人」的現象。

推文又說，還需對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）作更多分析，才能了解它人傳人的能力以及其他詳情。

雄獅湖北團2月底前全退費 東南下架武漢團

武漢肺炎疫情擴散，台灣今天出現首例武漢肺炎境外移入確診個案，雄獅旅遊與旗下品牌雙獅旅天下宣布，即日起到2月底的湖北旅行團全部停止出團，無條件接受消費者退費，東南旅行社暫停3月上架的武漢團行程。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今天晚間證實，有1名台灣女性自中國大陸返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，這是中國大陸武漢肺炎疫情擴散以來，第一起移入台灣的病例。

因應武漢肺炎疫情升溫，雄獅旅遊與旗下品牌雙獅旅天下因考量消費者權益，即日起到2月底的湖北旅行團全部停止出團，無條件接受消費者退費外，也協助旅客轉團，另外3月到5月的湖北團，產品暫停銷售，官網也會陸續下架。

可樂旅遊部分，2月前並無相關旅遊團，3-5月有部分旅遊團會經過武漢地區，若旅客有疑慮就會協助轉團，5月後疫情如果沒有趨緩，將會將產品下架。

東南旅行社則表示，1月中旬疫情爆發，當時就有旅客反映有疑慮，因此就陸續協助旅客轉團，因此2月底前已沒有赴武漢的旅遊團，目前3月武漢產品暫停上架，將持續觀察年後疫情決定是否重新上架。

（中央社）

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