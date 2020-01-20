總預算過關 109年度歲出、歲入雙雙站上2兆

立法院臨時會20日三讀通過109年度中央政府總預算案，歲入增5.7％達2兆1,070億元；歲出達2兆776億元，年增4％。歲出、歲入雙雙站上2兆元大關，預計將可落實蔡政府「經濟第一」的施政方針。

立法院各委員會先前初審總預算案時，歲出預算只有小刪約15億元，然而因各黨團提案總數破2千案，因此立法院20日召開臨時會審查總預算案。

根據109年度中央政府總預算案，歲入原列2兆1,022億元，審議結果淨增列48億元，改列2兆1,070億元，較108年度法定預算數1兆9,923億元，增加1,147億元，約增5.7％。而淨增列數的48億元，主要是增列國家通訊傳播委員會公開拍賣5G行動寬頻業務特許費收入40億元，及財政部營業盈餘及事業收入5億元。

另外在歲出部分，原列2兆1,022億元，經朝野協商後統刪246億元，改列2兆0,776億元，較108年度法定預算數1兆9,979億元，增加797億元，約增4％。主計總處表示，被刪減的246億元，主要有大陸地區旅費、國外旅費、設施及機械設備養護費、軍事裝備及設施、政令宣導費、設備及投資、對國內團體之捐助及政府機關間之補助、對地方政府之補助及國債付息等。

主計總處指出，109年度歲入、歲出也由原本無差短，改列為賸餘294億元。另債務還本850億元，則是以前述賸餘294億元支應後，還需融資調度556億元，將全數以舉借債務彌平。

民進黨團書記長李俊俋表示，109年度總預算案，之前在各委員會只刪除約15億元，上周在立法院長蘇嘉全主持朝野協商後，達成歲出統刪約246億元的共識，刪減比例約1.17％，審議結果可對人民有交待，也是立法院負責任的做法。

至於「數位身分識別證」（New eID），由於朝野認為晶片、系統將提供駭客絕佳攻擊對象，質疑政府是否有能力維護民眾個資安全，因此朝野提議刪減預算，因提議刪減的額度不一，最後經表決通過民進黨團提案，凍結1月10日預算、約4,276萬元，將待內政部向內政委員會提出專案報告，經同意後始得動支。