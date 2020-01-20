台中大降公告地價 財部擬拿統籌稅款開刀

台中市大降公告地價逾兩成，財政部長蘇建榮認為，與市場趨勢相反，且恐造成10至20億元的收支差短，將「拿出棍子」，反映在財政績效考核上，台中市統籌稅款金額將受到影響，呼籲地方政府應審慎考量，適度維持租稅合理性。

內政部日前公布2020年全國公告地價，較2018年前一次調整時降低0.66%，整體降幅不大，不過，台中市卻大幅調降20.06%。財政部今天舉行「2020年新春記者會」，會中媒體詢問部長蘇建榮，台中市大幅降低公告地價降稅作法，是否與中央打擊炒房炒地、囤房的目的相悖。

蘇建榮回應，台中市公告地價調幅逾兩成，不符市價走勢且還呈現相反，正密切注意這樣的情形；估算台中市此次調降公告地價，影響地價稅稅收減少，立即導致財政收支短少新台幣10億至20億元。

蘇建榮表示，短少財源怎麼補足，是否要舉債，地方政府應好好考量財政狀況，畢竟最終產生的政治效應、施政績效，未來都會受民眾檢驗。

蘇建榮說，地價稅、房屋稅及土地增值稅，各占地方政府財源的1/3，地價稅調降，對地方政府來說是很大的問題，呼籲應審慎考量，公告地價評定應符合實際市場現況，適度維持租稅合理性。

蘇建榮強調，如果地方政府因為減稅造成財政困難，一方面，根據中央的地方政府財政考評機制，因開源績效受到影響，進而可能影響可以拿到的統籌款金額；另一方面，如果因為減稅、收入減少而要舉債，導致債務比率變高，根據地方政府債務分級管理制度，財政部會對外公告，並對其進行更嚴格的財政控管。

蘇建榮說，「你（指地方政府）不努力，財政部當然要拿棍子出來」，呼籲地方政府強化自籌財源；另一方面，在房屋稅部分，有些縣市例如彰化縣，從來沒有調整過房屋評定現值，呼籲應適時調整。

財政部官員說明，中央發給地方政府的中央統籌款中，有部分屬於「一般性補助款」，之中有一定比重是根據對地方政府的考核來發放，「財政績效」是主要考核項目之一，占比約3成。

官員進一步指出，地方政府過度減稅，若又導致舉債增加，將影響「財政績效」考核中的開源績效（占比35%）以及債務績效（15%）兩個項目表現變差，進而將影響到整體財政績效排名，導致可以拿到的一般補助款金額減少。（中央社）

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