疾管署備戰 從陸回台有肺炎就隔離

疾管署今天擴大武漢肺炎疑似個案通報標準，從中國返台且有肺炎就可通報隔離；從中、港、澳入境班機全面發放衛教單張。民眾若就醫，未告知旅遊史或接觸史，最高可罰15萬元。

感染科專家提醒，民眾近期前往中國武漢及鄰近地區，返國後14天內若有發燒、咳嗽不適症狀，就醫一定要告知旅遊史；或有接觸來自中國的親友，就醫時也要告知接觸史。

疾管署副署長莊人祥晚間表示，民眾返國後如有疑似症狀，務必於就診時主動告知相關旅遊史及接觸史，如未據實通報，將可依傳染病防治法第69條處新台幣1萬元至15萬元罰鍰。

中國武漢肺炎疫情目前全球確診205例，除中國有201例，且疫情已從武漢擴散到北京、廣東都有病例；泰國、日本、韓國也分別傳出確診個案。

因應武漢疫情有擴大的跡象，且可能有社區感染疑慮，對台灣的威脅增加，行政院下午同意成立三級中央流行疫情指揮中心，由疾管署署長周志浩擔任指揮官。疾管署也召開跨部會指揮中心會議及專家會議。

莊人祥表示，會議中針對特殊嚴重傳染性肺炎的通報對象，專家建議擴大為具中國大陸旅遊史（不限武漢）且具有肺炎者都列入通報，以加寬監視範圍，及早發現疑似病例。

此外，莊人祥說，將在中國、香港、澳門入境班機上全面發放「旅遊疫情警示．主動健康申報」衛教單張，提醒民眾如果有疑似症狀要如何因應。

台灣兒童感染症醫學會理事長、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎會後表示，目前中國病例暴增，但看來不是病毒急速擴散，而是用更敏感的檢驗方法；且現在確認的病例都跟武漢有關，顯示流行病學中武漢是高風險的因子。

李秉穎說，在春節旅運密切往來之際，台灣是否出現病人「嚴陣以待」，台灣現在擴大通報病例，對中國除了武漢的其他地區也有特別注意，且也加強機場檢疫，「有信心有病例進來可以即時掌握」。

台灣感染症醫學會理事長黃立民在專家會議後受訪表示，台灣在農曆春節期間很有可能出現病例，因為總是會有人將病毒帶回國，但「有病人回來不可怕」，只要診斷出來，有辦法隔離，就不會有太大的問題。

不過，黃立民說，春節以往都是醫院急診高峰，醫護人力有限，現在又有流感疫情，又要因應新型冠狀病毒的疑似病例，需要加問很多細節和旅遊史，可能會比較困窘，且也怕會有遺漏。

黃立民認為，現在能多做的防疫行動都很有限，關鍵是民眾必須提高警覺。看診時不只是要揭露中國旅遊史，如果是接觸到從中國返國的親友，也要主動揭露。

過去SARS疫情人心惶惶，黃立民說，面對當前的狀況，要有適當的警覺性，但「不要太緊張」，以前SARS時大家搞不清楚狀況，中國也沒有相關管制作為，但現在武漢出境已有發燒管制，大家都在進步，疫情「要完全失控的機率不大」。（中央社）

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