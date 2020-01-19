武漢肺炎最新分析 WHO這樣說

世界衛生組織（WHO）今天表示，依最新分析，「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）是有限度人傳人，正密切監測評估人際傳播範圍，將視發展必要時召開緊急會議研商。

中國武漢市衛生健康委員會今天凌晨通報，採用「優化後的檢測試劑盒」，再檢測出17個確診病例。截至17日午夜，累計感染新型冠狀病毒肺炎達62例，已治療出院19例，在治重症8例，死亡2例。

由於病例增加，傳染力不容小覷，甚至英國倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心依照武漢市人口、出國人數計算，研判肺炎病例至少已逾1700例。

WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）今天以電子郵件回覆中央社記者詢問關於病毒傳播問題，說明根據最新訊息與WHO的分析，有證據表明2019－nCoV是有限度的人傳人，這與其他呼吸系統疾病，尤其是其他冠狀病毒爆發的經驗一致。

賈撒列維克表示，雖然尚無明確證據表明人際之間存在持續傳播，但目前也沒有足夠證據來評估人傳人的整體範圍， 這是WHO正在密切監測的問題之一。

他強調，如果情況需要採取行動，WHO可以在短時間內召集緊急會議研商。

WHO在其網站上也針對2019－nCoV提出一些說明，在治療方法方面，表示目前新型冠狀病毒所致疾病沒有特異治療方法。但許多症狀是可以處理的，因此需根據患者臨床情況進行治療。

WHO也呼籲大眾加強自我防護，建議保持手部衛生，儘可能避免與任何表現出有呼吸道疾病症狀（如咳嗽和打噴嚏等）的人密切接觸。

武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV。（中央社）

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