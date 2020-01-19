春節返鄉台澎機位不足 協調軍機疏運

農曆春節年假，受遠航停飛衝擊影響，減少運能達30%，台澎航線吃緊。澎湖縣政府今天表示，在全力爭取加班與包機仍無法滿足需求，運能不足1300多人次，民航局已協調國防部軍機疏運。

澎湖縣政府為協助鄉親春節假期順利返鄉赴台，繼民航局公布1、2波加班機開放訂位後，接受民眾春節機位需求登記共受理逾8000人次。經縣長賴峰偉及立委楊曜去年12月27日聯合至民航局召開加班機協調結果，增開40班，續經縣府協調立榮及華信航空再增開8架次，目前運能仍不足1300多人次。

由於兩家航空表明已無運能，賴峰偉昨天親電總統府秘書長陳菊，請求儘早規劃軍機疏運。今天民航局空運組特電縣府表示已協調國防局備妥軍機疏運。

縣府旅遊處表示，108年春節連假提供約1580班，來回12萬5642座位數；今年春節受遠航停航，減少運能達30%，共提供1140班，來回10萬4938座位數，縣府花費新台幣400萬元，增開48航班包機、1萬1628機位，目前運能估計仍不足1300多人次，足足比去年短缺17%。

縣府指出，目前立榮與華信2家航空，在正常、加班航班和包機等，已無運能再支援，為讓旅外鄉親能順利往返過年和返回工作崗位，只好求助軍機支援疏運。

旅遊處也籲請已有機位鄉親勿再更換機位，以使疏運資源達最有效運用，若鄉親行程與航班時間無法配合，考量啟動預備運能仍有飛航時間限制，建議上午時間至航空站國內航線候補櫃檯登記，人員勿離開航空站，將視現場候補人潮，不定時清點現場實際候補人數，適時啟動軍機疏運。

縣府規劃在春節假期，尖峰時段22日至24日分別在台北和高雄航站，以及26日、28至30日在馬公航空站加派人員設置鄉親服務處及聯合候補櫃檯服務鄉親。（中央社）

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