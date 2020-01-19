武漢肺炎 恐進入有效率人傳人階段

武漢肺炎病例暴增17例，醫師研判，新型冠狀病毒恐超越「有限度人傳人」的界線，進入「有效率人傳人」階段，傳染力不容小覷，呼籲全台各縣市主要醫院都要具備採檢能力。

衛生福利部疾病管制署今天接獲中國大陸疾控中心通知，武漢市共新增17例病例，為單日新增數量最多，其中3例為重症，且這17人均沒有華南海鮮市場相關接觸史，感染源成謎；總計武漢市個案已累計達62例，其中共有8人重症、2人死亡。

台灣感染症醫學會理事長黃立民今天接受中央社記者訪問表示，武漢地區新型冠狀病毒感染人數比想像中多，英國倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心依照武漢市人口、出國人數計算，研判肺炎病例至少已有1700多例，多個國家都已經出現確診病例。

黃立民說，新型冠狀病毒若真來自動物感染源，帶有病毒的動物就不可能只供應給華南海鮮市場，其他市場一定也有感染源存在；世界衛生組織（WHO）雖研判新型冠狀病毒仍處於「有限度人傳人」階段，但他認為這支病毒恐跨過有限人傳人的界線，進入「有效率人傳人」階段。

根據疾管署署長周志浩說法，「有限度」指的是1公尺內近距離接觸，且至少接觸10多分鐘，例如家戶內或醫護人員近距離照顧病患等情況，但一般日常生活接觸並不會輕易人傳人。

黃立民強調，從流行病學角度來看，臨床表現嚴重度和傳染力往往成反比，例如嚴重急性呼吸道症候群（SARS）傳染力有限，但重症率相當高；反觀新型冠狀病毒重症率相對較低，因此傳染力恐不容小覷。

由於春節期間兩岸來往密切，黃立民坦言，防疫工作將給急診帶來極大壓力，因為急診不僅空間有限，採檢也是一大負擔，呼籲政府強化診斷工具，確保全台各縣市主要醫院都有能力採檢，並擴大防疫網，凡是遇到從中國大陸返台的患者都要提高警覺，預防漏網之魚。（中央社）

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