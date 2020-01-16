危老條例修法 限時與規模雙軌制改革

內政部部務會報今日通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正草案，將延長今年5月到期的限時容積獎勵，5月後不會直接降到零，而是先從10％降到5％，然後逐年調降為零。危老條例修正草案將送行政院審查後，由新一屆立委審議。

內政部表示，現行危老條例規定，條例施行3年內，申請重建計畫得給予10%容積獎勵，由於獎勵將於今年5月屆期，加上目前已核准的重建案，約有39.45％僅申請時程獎勵及危險建築獎勵。若一次性取消時程獎勵，恐大幅影響民眾申請意願，故這次修正草案調整為施行後第4年起，給予基準容積5%的獎勵，並逐年減少1個百分點，到第9年歸零，以鼓勵民眾申請重建。

在規模方面，內政部指出，依現行規定，鄰地超過危老建築物基地面積部分不得合併重建，將使得重建效益受限，或間接造成畸零地或地籍零碎，為利都市土地整體規劃利用，故這次也檢討刪除合併鄰地面積的限制，並基於公平性考量，新增規定合併鄰地超過一定面積範圍的部分，將不適用容積獎勵及稅捐減免的規定。

根據內政部統計，目前申請危老重建案的面積，約有51.83%都是在400平方公尺以下，已超過半數，且小面積建築基地的案件數，有愈來愈多的情形。

為引導擴大面積規模，這次修正草案也新增規模的獎勵，增訂危老建築物基地加計合併鄰地面積(加計之鄰地面積，不得超過危老建築物基地面積或1,000公尺)，達400平方公尺者，給予基準容積2%的獎勵，每增加100平方公尺，另給予基準容積0.5%的獎勵。並明定時程獎勵與規模獎勵，2者合計不得超過基準容積10%，與現行時程獎勵的額度上限相同。

延伸閱讀

2019年危老加都更合計535案 超出目標值115案

危老都更博覽會 加速台灣建築更新

危老重建 小基地建築可能潛藏的12大缺點