綠電憑證大爆發今年上看50萬張

綠電需求熱絡，經濟部標檢局近期內將建立官方綠電憑證交易媒合平台，並訂出「再生能源憑證實施辦法」，讓綠電交易市場上軌道。據統計，2019年發出3.24萬張憑證，累計實施後發出7.96萬張，今年配合再生能源條例新制上路後，標檢局預估交易更熱絡，可望有爆發性成長，發出數量上看50萬張。

為交易平台能永續運作，標準局將收取小額規費維持運作，日前已預告「再生能源憑證實施辦法」，為因應憑證市場不同讓與模式，新增再生能源售電業可直接與需要綠電大戶企業直接交易，提出申請綠電方便日後使用。

標檢局組長黃志文指出，一個新的綠能案場要進入平台，必須派人進行實際查驗，目前訂出案場查核評鑑費每人每天8,000元，由綠電賣方支付。另申請核發綠電憑證，需由賣方每次支付審查費，目前費率千分之3。至於買方，則每次需支付憑證服務管理費，費率萬分之5，為每度0.5元。至於要如何配合用電大戶條款及實施細節，詳細內容預計下周經濟部對外說明。

值得注意得是，標檢局日前公告「離岸風力發電案場專案驗證審查示範輔導作業要點」，針對離岸風場開發進行專案驗證審查 ，第一階段已針對風場生命週期訂出認證要點，風場必須完成場域調查、設計兩項內容的第三方認證，目前海洋風場已完成，上緯海能、WPD允能及麗威、台電一期同屬第一階段認證，尚未完成。

黃志文說，標檢局預計在今年第三季對外說明第二階段離岸風電專案驗證管理制度，較第一階段場址調查、設計之外，新增製造、運輸管理等兩大項目，相當有四項必須經第三方認證，公告後2022年開始實施。據悉，包含CIP的彰芳西島、中鋼中能、台電二期、NPI海龍二號及三號都會需適合第二階段的第三方認證。