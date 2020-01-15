foodpanda外送員 明日拒送抗議

foodpanda食物外送員不滿公司片面更改送單費用計算方式，明天將在北中南三地展開拒送行動，但由於有部分外送員認為自己屬承攬，「要跑不跑自己決定」，不認同拒送。

臉書粉絲團「靠北熊貓」爆料foodpanda片面更改送單費用計算方式，引發不少外送員反彈，計畫16日展開拒送抗議，部分外送員也預計在北、中、南三地集結及陳情。

外送員揚言拒送抗議消息一出，臉書粉絲團「靠北熊貓」出現許多匿名投稿貼文，不少人支持外送員拒送行為，認為應拒送集結爭取權益。不過，也有部分外送員匿名投稿表示，不認同拒送行為。

根據「靠北熊貓」臉書粉絲專頁，有部分貼文認為擔任食物外送員時間彈性、無業績壓力是優點，若真希望高薪穩定就應該去應徵正職，而不是擔任外送員；也有外送員匿名貼文表示，「該上線就上線該接單就接單，但是單子接了不一定要跑，畢竟我們是承攬制，要跑不跑我們自己決定」、「熊貓本身就不是給你當正職在做，熊貓初衷不就是彈性讓你有額外時間去做嗎」。

此外，也有外送員匿名投稿「明天單多 罷工加油我努力跑單 我愛你們 與你們同在」，顯見部分外送員對於拒送行動仍有雜音及不同意見。

foodpanda外送員陳先生表示，根據規劃，北部外送員預計明天上午11時在內湖敬業三路集結，估計約有30至50名外送員參與，新北外送員預計在大約下午4時到板橋中正路上體育場集結罷送，人數估計50至80人。

中部地區部分，預計有50至80名外送員上午10時在台中市政府前廣場集合，並在10時30分向台中市勞工局陳情。而南部地區因人數較少，預計有20至30名外送員上午11時在高雄瑞豐夜市前機車停車格集結拒送抗議。

陳先生也表示，台北市勞動局明天下午2時也將在萬華召開勞資調解會，外送員與資方將出席展開調解。（中央社）

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