中小企業再添7家投資 累計通過547億元

中小企業加速投資行動方案再傳捷報，經濟部表示，今天核准7家中小企業投資約新台幣14億元，總計547億元。投資台灣3大方案已帶動企業投資8603億元，後續仍有逾80家待審中。

經濟部今天發布新聞稿表示，投資台灣事務所核准7家中小企業擴大投資約14億元轉型升級，包括台灣精密齒輪工業、揚鋼鑄造、德昱企業、普家康興業等公司。

經濟部說，中小企業加速投資行動方案已經召開26次聯審，通過128家中小企業投資約547億元，帶來5459個就業機會。總計投資台灣3大方案已帶動336家企業投資約8603億元，創造7萬1238個就業機會，後續還有超過80家排隊待審中。

台灣精密齒輪工業為了提升關鍵零件自製能力、排程智慧化以縮短製程，將投資近2億元在台中豐原建置智慧化新廠，生產工業用減速電機、高精度伺服減速箱、半導體晶圓清洗專用電機，將為大台中地區帶來27名工作機會。

揚鋼鑄造主要生產大型鑄件，因生產空間不敷使用，將投資逾4億元在彰濱工業區建置新廠擴充產能，導入智慧自動化製程提升良率，藉此次升級轉型，未來也將跨足離岸風機鑄件，可新增40個就業機會。

金屬工具盒、包裝盒為德昱企業主力商品，德昱未來將逐步擴展規模，將投入6000萬元在台中太平新廠添購機械手臂、伺服沖壓機等自動化生產設備，估可新增6個就業機會。

普家康興業擅長生產逆滲透淨水器，旗下產品GUTZZI智能淨水器因為發音與名牌GUCCI相似，而被稱為淨水界GUCCI包。因現有廠房不足以因應高度競爭與客製化需求，決定在嘉義大埔美工業區投入逾2億元籌建第3座工廠，布建智慧自動化產線，可為大嘉義地區帶來46個就業機會。

協鈦科技為了擴增高附加價值的醫療器材與航太精密產品產線，將在台南永康工業區擴建智能新廠，添購高階CNC精密車床設備與機械手臂等自動化機械，將傳統車床加工產業創新升級，預計投資超過2億元，帶來11個就業機會。

欣美實業為台灣最大兒童家具製造商，將在南投欣美自辦工業區投資逾1億元建新廠、導入自動化設備，透過轉型至高技術門檻製程，來取得拓展國際新市場的競爭優勢，可帶來7個工作機會。

尚洪主要生產電路板及LED用防焊光阻產品，將分階段建構5G關鍵材料智慧化產線，生產5G高頻阻焊材料、5G手機基地台與高階伺服器筆電散熱材料，預計投資逾8700萬元，可帶來20個本國工作機會。

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