台成谷歌亞洲基地 老謝：美企投資台正開始

谷歌（Google）繼續加碼投資台灣，財信傳媒董事長謝金河分享到谷歌台北總部參訪的感想，發現谷歌在台灣做了很多，非常用心將台灣打造成亞洲基地，他認為美國大企業投資台灣可能才正要開始。

謝金河11日在臉書發文指出，這次參訪谷歌後，才知道該公司在台灣已經聘用2500名員工，光是101大樓就有700~800人，這裡號稱是谷歌全球最高的辦公大樓，除了這裡，谷歌還有從宏達電買下的手機部門、位在彰化的資料中心、台南的另一座資料中心也開始建置，谷歌斥資260億元，算是重金投資台灣，今年還要在新北市遠東通訊園區成立新的技術研發中心，再加上一座綠能電廠，可以看出谷歌把台灣當成亞洲基地的用心。

他說，谷歌來台投資，也可以看到在美中貿易衝突升高之時，美國國務院發函要求美國500大企業加強投資台灣政策的落實。谷歌來了，可以培養台灣更多的本地優秀人才，能夠進入谷歌的人，除了條件優越，薪資一定讓人都滿意。他在參訪中看到的谷歌都是年輕的面孔，相信谷歌在台灣還會聘用更多優秀人才，這對提升台灣一定有立竿見影的效果。

謝金河表示，在參訪中也看到谷歌的善待員工，大約在下午4點左右，餐廳已經開始準備餐點，辦公室區還有一個小廚房，除了咖啡機，桌子也準備了低熱量的水果、堅果及蘇打餅乾。台灣的企業對員工的吃通常嚴格管制，但谷歌員工隨意走動，上班自由自在，福利非常好，這也是台灣企業值得借鏡之處。這兩年，從谷歌、微軟、臉書、亞馬遜，甚至是蘋果也在龍潭設立Mini LED廠，今天看到谷歌的陣仗，美國大企業投資台灣可能才要開始。

文章來源：謝金河臉書

(中時電子報 徐慈薇)