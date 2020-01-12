拚經濟 行政院三利多政策續航

大選激情過後，行政院13日將盤點選後優先推動的重大政策，本周起挽袖首推三大利多，一是內政部部務會報16日通過《危老重建條例》修正案，將限時容積獎勵延長五年；二「大南方、大發展、南台灣發展計畫」本周召開首次會議，祭出租稅優惠翻轉南台灣，三是發展綠電設立100億國家融資保證基金啟動協商。

行政院13日將召開跨部會議，研商《台灣南部（濁水溪以南）國土區域發展特別條例》草案分工，包括：財政部負責研議租稅優惠措施、國有地釋出配套；經濟部研議各產業聚落內企業投資融資協助，內政部研議特別條例草案和引進人口所需住宅、公建投入等。

官員透露，內政部考慮採取《花東地區發展條例》架構，篩選22個重點發展產業聚落，最大亮點是祭出租稅優惠，考慮比照《新市鎮開發條例》空白授權，給予投資抵減營所稅當年度最高達20％，當年度不足抵減得在以後四年度內抵減。另房屋稅和地價稅五年內減免20~100％。

惟促產條例針對貧瘠地區給予租稅獎勵政策已落日，據悉，財政部認為不宜再另立新法增提區域發展獎勵，否則投資南部有優渥減免稅負，北部及中部恐現比照效應。

知情人士說，財政部希望以產創條例對智慧機械及5G設備投資抵減、中小企業發展條例或生技新藥發展條例租稅獎勵，對前往雲林以南投資祭出租稅獎勵。

此外，為保持危老重建的「熱度」，內政部次長花敬群表示，將快馬加鞭完成《危老重建條例》修正草案，送交行政院、新國會審議，趕在今年上半年完成三讀。

危老限時容積獎勵今年5月9日屆期，內政部部務會報16日將通過修正案，俟5月限時獎勵屆滿，採雙軌並進推動第二階段危老重建，其中10％限時容獎修法再展延五年，但採逐年遞減，第一年減半為5％，之後逐年遞減1個百分點，最終落日。另再增「規模獎勵」，亦即400平方公尺以上獎勵2％，每增加100平方公尺多增加0.5個百分點，最高10％。惟限時、規模合計不逾10％。

為打造亞洲綠能發展中心，行政院將設立國家融資保證機制，對無追索權離岸風電等基礎建設專案融資提出國家融資保證。政院計畫由國發基金及金融機構捐助母基金100億元，分二期到位，以保證十倍計，有1,000億元保證額度，針對外國政府擔保不足之缺口予以保證，約占所需融資的一至二成。

行政院政委龔明鑫指出，近期將與相關金融機構協商，融資保證基金作業與管理，初步考慮委託中小企業信保基金代為執行。