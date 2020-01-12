綠電三大配套 拚年後上路

大選前擱置的綠電用電大戶條款、綠電分手費、綠電憑證交易中心等三大再生能源子法配套，經濟部將趕進度，拚下周農曆年前公告，農曆年後正式上路。其中首階大戶條款選定與台電簽定契約容量5,000瓩以上為實施門檻，惟科技大廠早先設置屋頂型光電躉售給台電，能否計入綠電義務量，近期內經濟部將作出決策為其解套。

蔡英文總統連任狂勝，行政院對綠電開發將加足馬力，經濟部則會快馬加鞭敲定第三階段離岸風電區塊開發遊戲規則。知情人士表示，3月底前將公告三階招標原則，其中國產化將納入規劃。為使價格合理化，三階不再採躉購費率，一律採競價方式招標；而國際風機設置容量朝10MW以上大型化發展，也將列入三階離岸風電開發重點。

此外，再生能源條例中的大戶條款最遲2～3月上路，將給五年緩衝期完成10％綠電設置義務量，首階選定與台電簽契約容量5,000瓩以上大戶為範疇，建置10％綠電裝置容量，至少需設500瓩義務量，共508個電號、300多家企業受影響。

惟企業對大戶條款仍有2點異見，一是回溯條款，科技大戶早期配合政策，在自家廠房設置屋頂型光電，但因躉售給台電，未「自發自用」，無法視為自行設置綠電設施，科技業爭取計入義務量，近期經濟部將給答案。其二大戶購買綠電或綠電憑證，使用度數計算方式為平均每1kw2,500小時計算，企業建議依不同綠電個別計算發電時數。能源局官員說，若二點歧見近日突破，才能趕在農曆年前公告。

另綠電開發商可直轉供售電給大戶，法規允許光電及陸域風電開發商與台電解除20年躉購合約，但風電開發商付給台電的分手費應合理，不能過低而造成電價波動。

台電協商原則採彈性寬鬆認定，依分手年躉購費率減除每年審定電價（現每度平均2.6元）差額計算，而發電量依躉購費率計算公式認定，即每年1kw平均2,500小時算。據悉，近期放寬允業者自提解約條件協商，分手費可分年分期付款。

經部也將設立綠電憑證交易中心，相關規定會同步過年前公告，大戶可到交易平台購買綠電並申請憑證，原則1千度核發一張憑證。