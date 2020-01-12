罷韓案能否成立 尹立：一大關鍵

選舉已經落幕，但是「Wecare高雄」推動的罷韓行動持續進行，今天銷售的「光復高雄新春福袋」仍引發搶購潮，有民眾高喊「韓國瑜下台」。尹立說，罷免能否成立的關鍵在韓國瑜。

尹立指出，從選舉結果清楚了解民意對市長韓國瑜的不信任，再者公民團體發動的罷免行動面對的選委會是市府指派的主委、總幹事等人的運作單位，尤其還有資源不對等的問題，盼韓國瑜誠意面對罷免案，不要再抹黑公民團體等。Wecare昨天於臉書就提出4點警告等，促韓國瑜政治人事及黑手退出選委會勿介入罷免案。

「Wecare高雄」發起人尹立及台灣基進等代表在民進黨市議員何權峰服務處銷售福袋，每組新台幣100元的福袋，下午2時啟售前，人龍排逾百公尺，不少民眾一次購買10組、20組，不到20分鐘600份被搶購一空，民眾說要分送朋友，還有民眾拿了福袋在現場高喊「韓國瑜下台」，比出倒讚的手勢。

尹立表示，選舉結果顯示新民意對韓國瑜不信任，他強調罷韓行動持續進行，依規定第2階段要在60天內完成近30萬份的連署書，平均每天要進行5000份的連署是一項挑戰。

媒體關切「福袋是否為募資？」尹立表示，福袋可募資金有限，是希望維持罷韓熱潮並和民眾互動。他說，簽署罷免案需要資源，但是公民團體面對的是擁有政府資源及逾4萬員工的市府，資源很不對稱；再者，罷免不像選舉可以有政治獻金，所以公民團體只能訴諸社會支持，未來是否再募資，尹立說，會再考量。（中央社）

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