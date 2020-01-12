國民黨恐走入歷史 加速內部改革聲浪再起

國民黨立委許毓仁12日在臉書說，這次選舉國民黨大敗，總統韓國瑜個人風格問題和落跑市長是其一，中間選民投票的選擇也反映出結果。

而國民黨內部更大的結構問題，許毓仁認為，是黨的路線整體與台灣當代社會主流思想背離，支持者結構老化，極端保守派掌握黨機器，對進步議題漠不關心，對年輕人不經營，沒有系統性的栽培接班梯隊，面對中國議題提不出新論述，92共識已然崩解 對香港民主困境第一時間反應太慢等。

此次的選舉，許毓仁表示，儼然是台灣人民對國民黨親中路線投下一個反對票，要注意的是，45歲以下的投票族群對反中議題反彈力道最大，加上118萬首投族，總共有700萬的投票人口，其中接近70%都是反中，四年後這個族群只會擴大不會縮小，而年長的國民黨支持者只會凋零。

許毓仁說，國民黨要好好思考面對中國大陸的路線，在全球反中的浪潮，不可能再用92共識打迷糊仗。

他呼籲，國民黨要進行一個內部對中國大陸路線的大辯論。讓年輕世代的聲音得以進入，好好辯證中國大陸路線，說服人民，國民黨可以處理兩岸關係，並且不會犧牲台灣的自由民主。

而且這不能形式化，表面做做而已，許毓仁說，應該辦一百場辯論，像馬克宏面對黃衫軍危機做的全國大對話，國民黨真的需要再次思考「你的存在能為台灣帶來什麼價值?」

許毓仁呼籲，老人應該立即退位，中生代接班，斷層問題在他四年前當立委時就遇到，四年後依然沒有改善，甚至更嚴重。前黨主席洪秀柱說得沒錯，「一開始就亂了套」，從初選開始的制度一再改變，到不分區名單的爭議，中間選民厭惡了這種宮廷政治劇。

許毓仁認為，吳敦義等老人應該立即請辭，不用等到中常會准許，試問: 如果中常會慰留他呢？他要接受慰留？這不是很難看嗎？吳應該立即請辭，宣佈即刻起動內部改造計畫，從黨主席以降包含副主席等一級主管，徹底年輕化。

許毓仁強調，年輕化不是口號，不是需要年輕人時才找年輕人裝飾點綴，而是徹底地從思維、運作模式、品牌溝通、形象美學、政策路、培育人才..徹底的思考台灣當代社會要什麼？往前看 10年，20年..思考如何改變。

許毓仁分析，過去國民黨把年輕人的議題推得遠遠的，比如婚姻平權，這明明是年輕人支持的議題，並非政黨意識形態，黨內卻被保守派把持，把政黨跟反同團體綁在一起，徹底掉入政黨對決的泥沼，還對於黨內支持同婚的同志加以責罰，一個黨如果不容許多元聲音，注定支持者的基礎越來越縮小。年輕人不是不喜歡國民黨，而是國民黨自己把年輕人推遠遠，年輕人要想支持國民黨也找不到理由。

反觀民進黨，許毓仁說，找林飛帆接副秘書長，拉攏太陽花世代，這次選舉成功推出年輕派的候選人，找吳怡農、賴品妤、陳柏惟…狙殺老將，挑戰國民黨內政治明星。這些人即使選輸了都贏了知名度，更而況選贏了，打敗政治世家。

許毓仁再舉例，蔣萬安這麼穩，都孤軍奮戰打得這麼辛苦。李彥秀、顏寬恆、柯志恩等中箭落馬，他們孤立無援，策略沒整合，黨中央面對大環境反應又過慢，當初不分區名單爭議，吳主席沒能力處理，任憑這些議題發酵，區域立委挨悶棍、民調直落，這不是黨中央的問題，什麼才是?

許毓仁重申，國民黨如果不徹底內部改造，恐怕真的會走入歷史灰燼。

韓敗選 連勝文：國民黨必須完全世代交替

國民黨2020大選面臨大敗，黨內青壯世代紛紛呼籲黨內改革，國民黨中央委員連勝文今天在臉書上表示，國民黨必須毫無懸念的進行世代的交替，不能再持續過去這種老派的思維及傳統的操作模式。

連勝文表示，這次總統大選是過程極度黑暗且卑劣的一次。高雄市長韓國瑜面對了撲天蓋地的網軍抹黑及特定媒體人格謀殺，但他在驚濤駭浪之中，依然堅持奮戰到底，不畏懼任何艱難險阻，我在此表達個人由衷的敬意。

韓國瑜在選前曾經說過「一定要改革國民黨」，連勝文認為這個火種已經點燃了，國民黨必須要勇往直前的朝這個目標前進，國民黨必須毫無懸念的進行世代的交替，不能再持續過去這種老派的思維及傳統的操作模式。

連勝文說，必須努力的嘗試與新世代溝通並有所連結，引領新世代的思維，而非東施效顰，僅著重表面工作，卻非真正花時間協助年輕世代，解決他們的困難，幫他們架起走向世界的橋樑。

連勝文認為，這也許是國民黨所面臨最黑暗的時刻，但不要忘了，泛藍陣營還有40席立法委員，恭喜這些經過奮戰而當選的同志們，且還有15個執政的縣市，數百名優秀的議員，國民黨並不是一無所有，而且更重要的是，還有無數的志工，以及不論風雨飄搖，依然堅定支持國民黨的社會大眾，「同志們，堅定我們的信心，我們一定會再起！」

(中時 周毓翔)