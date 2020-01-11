改變內需面貌 滿足國人期待

分析此次大選的投票結果，「內需」大勝！中華經濟研究院副院長王健全指出，蔡政府第一任雖然有很多被批評的政策，但實際發生的台商回流投資、台灣GDP年增亞洲四小龍第一、投資率屢創新紀錄，改變台灣的內需面貌。台灣經濟研究院長張建一亦認為，不論什麼世代的國人，對國家領導人的期待，是讓國家未來繁榮、人民生活改善，這都攸關強化內需的未來台灣經濟。

張建一強調，這次大選，民進黨在總統和立法院都拿到勝利，立法院席次過半將有利於蔡總統推動矚意的財經政策，建議應把行政院正在研議的5+2產業創新計畫進階版、前瞻計畫plus、都更推動等，更用心落實，為台灣產業高階化推一大把力，經濟發展利益真正回饋台灣本土，提升勞動薪資水準，改善人民生活品質。

台灣金融研訓院長黃崇哲指出，無論藍綠的投票動機，中國因素和世代期許，是兩大因素，蔡總統第一任表現不佳的政策之一年金改革，衝擊退休族群的生活，成為國民黨吸票的最大來源，而年輕世代也踴躍投票，蔡政府在第二任都要積極回應世代的需要，包括跨世代稅負改革、勞動薪資條件改善，長照、居住等。黃崇哲也期許，經濟議題及政策不再是民進黨的弱點，在台灣強大的產業也要能維持與中國大陸市場的產業生態。

台大國企系教授陳厚銘指出，蔡政府提振內需所面臨的挑戰，是台灣出生率全球排名墊底，少子化已成為台灣的國安問題，未來政策要提高台灣的薪資結構、留住人才，為年輕人打造一個健康、美好的未來，這些都是台灣當前面對的困境，也是「國家永續經營」的重大課題。

陳厚銘建議持續關注私校退場機制與轉型，盤點目前官方財團法人，考核其功能與合併的可能性，為台灣內需更為強化未來產業。黃崇哲則建議，最應善用國人超額儲蓄率，有效提升理富管理產業發展，勞保年金改革應結合理財與金融服務業，國人擔心的香港反送中已成為發展台灣成為華人財富管理中心的最好契機。

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