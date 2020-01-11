賴正鎰：盼解決能源、一例一休困境

總統蔡英文連任成功，全國商業總會理事長賴正鎰表示，這次總統蔡英文不僅大勝，就連國會也過半，「完全執政」就要「完全負責」，代表過半數國民還是選擇她，希望未來四年蔡總統能帶領台灣，在經濟方面要做得更好，尤其是能源、一例一休、兩岸關係能妥善處理。

賴正鎰指出，去年7月開始香港反送中動亂不斷，民進黨加深操弄亡國感，影響年輕人選票都投給蔡英文，未來四年希望蔡總統在能源、一例一休、兩岸關係能妥善處理，重視經濟發展。

賴正鎰也談到，一例一休實施將近兩年來仍是產業之痛，建議政府三修一例一休，爭取可彈性挪移休假日；恢復休假日加班費，提供服務業彈性使用。

賴正鎰說，過去四年在蔡總統執政下，兩岸互動緊縮，現在連任後，兩岸企業家都在看，希望蔡總統能「有智慧」處理兩岸問題，讓兩岸互動能走出過去冷凍狀況，尤其在觀光旅遊業，近幾個月陸客來台人數急凍，嚴重衝擊旅遊業，希望蔡政府能妥善處理兩岸問題。

至於在國際方面，蔡政府應積極爭取加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)、跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTTP），另與其他進出口有往來國家也要儘速洽簽FTA等協定，吸引外國企業來台投資。

而立法院民進黨席次也過半，賴正鎰說，完全執政下希望未來法案多徵詢民意，多聽取民間及企業界的聲音，日前剛通過的《反滲透法》過程過於匆促，法案僅有內涵卻有諸多籠統之處，期望政府在新會期開始後，對反滲透法能有更多定義或範圍的界定，讓往來兩岸企業家有所依循。

此外，未來四年也是台灣重振經濟的關鍵期，賴正鎰說，過去一年台商回台踴躍，是受到中美貿易戰影響，加上在中國大陸經營成本升高，台商回台重操舊業，這也代表台灣薪資並沒有提升，反而還輸給其他國家，政府應思考要如何提升薪資，讓國民所得增加，重振台灣經濟的動能。

延伸閱讀

專題》解析2020總統、立委大選