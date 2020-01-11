選民給了蔡政府一張空白支票

民進黨在總統大選獲得壓倒性勝利，國會也「意外」過半大勝，再度完全執政，顯示在香港反送中的氛圍下，民進黨打出「守護台灣主權牌」、「反中牌」奏效，選民形同給了蔡政府「空白授權」，未來不論是行政院想推動的重大政策，或者是國營事業、公股行庫等人事權，都將由蔡政府一手主導， 蔡英文總統的連任之路，也將更加順遂。

蔡總統第一任任期，挾著過半數、56％的得票率，及立法院第一大黨、68席次，已是完全執政，因此，蔡政府、行政院想要推動的重要政策、法案，在民進黨在國會擁有多數的情況下，通通按照行政院版本或民進黨版本通過，如軍公教年金改革、勞基法一例一休、前瞻基礎建設、轉型正義、同性婚姻等具高度爭議性的法案。

尤其是大選前夕，在蔡總統指示下，在行政院未提出版本、未經立法院初審情況下，強行通過「反滲透法」，在野黨完全無法阻擋。

11日的選舉結果，不但蔡英文總統再次大獲全勝，在立法院，民進黨也是一黨獨大，民意給力，原本在立法院的最大反對黨、國民黨接連重挫，未來在立法院想要扮演強力監督執政黨的角色恐怕難上加難。

而蔡政府第一任任期，在國營事業、公股行庫等人事任用權上，即遭外界強烈質疑是政治酬庸，而民進黨在總統、國會大勝後，未來四年，在國營事業、公股行庫等人事任用權上，恐怕難有變革。

其次，由總統提名、立法院同意任命的國家通訊傳播委員會委員、監察委員、考試委員等，未來也將由執政黨一手主導。

立法院本會期行政院原本列為優先法案的廢除「印花稅法」，由於本會期是預算會期，加上適逢立委選舉，時間有限下，未能完成三讀，新國會產生後，是否捲土重來，行政院勢必會重新評估。

另外，危老限時容積獎勵在5月9日屆期後，行政院已決定二度修法延長五年，將在今年上半年提出《危老重建條例》修法案至立法院審議，目前修法方向是採雙軌策略，增加危老重建誘因，民進黨在國會擁有絕對多數優勢情況下，皆可望順利過關。

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