蔡英文啟動新模式 再創經濟奇蹟2.0

蔡英文總統連任成功，未來四年將啟動經濟發展新模式2.0計畫，鎖定五大核心主軸，再創「台灣經濟奇積2.0」。包含建構台灣成為亞洲高階製造及研發中心、發展台灣成為亞洲企業資金調度及高資產財富管理中心、亞洲綠能發展中心，及高科技和產業人才的培育重鎮；同時要設立國家融資保證機制和落實所得分配正義。

蔡總統第一任四年任期宣示以經濟發展新模式「創新、就業、分配」打破「悶經濟」，未來四年則以經濟發展新模式2.0，建構製造研發、金融兩中心；強化資金、人才兩要素；和落實分配正義，奠定台灣未來20年經濟發展格局。

在建構台灣成為亞洲高階製造及研發中心方面，採取四大策略強化產業聚落再塑完整價值鏈、深化軟硬整合智慧化及AI化、推動「領航企業研發深耕計畫」、打造綠色供應鏈提升產業國際競爭力。

具體作法包含：設立「國際AI研發創新聚落」，落腳在林口、沙崙，形成「北林口、南沙崙」，將整合國內外重量級AI團隊，及成立AI基金與國際重量級基金合作投資，推動台灣成為亞洲最重要的AI聚落。

推動「5+2產業創新2.0」方面，強化連結核心半導體，建構5G和AI應用與5+2產業的系統生態系，鼓勵領航企業進行未來前瞻技術布局，提供3～5年研發經費補助，補助比例不超過計畫總經費50％，使台灣成為亞洲研發重鎮。

在發展台灣成為亞洲企業資金調度及高資產財富管理中心方面，採取二大策略：一是適度放寬國際金融業務分行（OBU）帳戶開立與資金匯兌規範，如允許境內企業客戶得於一定金額下開立OBU帳戶，適度放寬企業資金匯兌限制。

二是持續檢討並積極開放財富投資商品，預訂開放19項措施，2020年3月以後陸續上路，預計增加台股資金動能逾1兆元。

在打造成亞太綠能發展中心方面，將創造未來市場目標，吸引廠商持續投資，也要把亞太基地放在台灣。

其中推動太陽光電方面，主要來自「屋頂型」光電，目標從3GW成長到6GW，讓更多家戶、工廠可參與光電設置。地面型光電則結合既有土地，推動共生發電，像農電共生、魚電共生，還有風雨球場等方式，將學校球場搭棚，不僅設置光電，還能遮蔽風雨，達雙贏目標。

離岸風電方面，將提出下一個十年10GW目標，讓台灣2035年累計可達15.7GW的市場，達永續經營的經濟規模，正在規畫第三階段區塊開發，將以1年釋出1GW方式，顧及產銷秩序，持續讓外商與本土產業鏈深化合作，透過金融支援體系，打進國際綠能產業鏈，以進軍亞洲風電市場。

未來蔡政府將落實所得分配正義，並且大力推動長照、社會住宅以及都更等社會政策，解決青年低薪問題並補助改善生活及育兒條件，持續檢討基本工資水準，滿足基本生活所需，未來會擴大稅基開源，減輕受薪所得及弱勢家庭稅負。

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