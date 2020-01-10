2020大選投票行前須知看過來

2020年總統副總統及立委選舉11日投開票，特別整理了投票注意事項如下，請大家珍惜手中神聖一票。

1. 投票時間是什麼時候？

1月11日上午8時至下午4時。4時整已在投票所排隊的選民，仍可完成投票。

2. 投票要帶什麼？

身分證、印章、投票通知單。若沒帶印章，可以用簽名、蓋指印取代；沒帶投票通知單也可以投票，但建議事先查詢自己在選舉人名冊號次在「第○頁第○號」，在領票時告知選務人員，較能節省時間。

3. 該去哪投票？

投票所地點可在投票通知單上找得到，或至內政部戶政司網頁線上查詢。這次選舉新增一千多個投開票所，投票地點有可能跟過去不同，不要跑錯囉。

投票所及選舉人名冊號次查詢點這裡

4. 可領哪些票？

年滿20歲投票人一人會拿到3張選票，包括總統副總統選舉選舉票、區域（或原住民）立法委員選舉選舉票，及政黨（全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉）選舉票。

5.還沒決定投給誰？

可先查閱選舉公報了解候選人的學經歷及政見，再決定將神聖一票投給誰！

總統副總統、區域立法委員、全國不分區立法委員、山地原住民立法委員、平地原住民立法委員

6. 領票及投票流程是什麼？

步驟1.把身分證、投票通知單跟印章給工作人員領取選票。

步驟2.走進圈票處，以圈選工具沾上紅色印泥，蓋在支持的候選人或政黨號碼欄位（不要蓋成私章喔，蓋了私章就是廢票）。

步驟3.依照選票的顏色，投進跟選票顏色相同的投票箱（不小心投錯票匭仍屬有效票）。

一旦離開投票所，就不能再進入。

11日凌晨0時起，不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳。

不可以帶手機進入投票所（請放在投票所外暫時置放區），不可以拍照。

不可以亮票，不可以撕毀或攜出選票。

票匭不可以投入選票以外的其他物品。

不可以攜帶宣傳品去投票，也不可以穿戴選舉相關文字、圖像的服飾或物品。單純的國旗裝可以，國旗裝若印有號次或候選人、政黨名稱就不可以。

8. 預計何時開完票？

中選會目標晚間10時完成計票。

9. 總共有多少人可以投票？

總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，不分區立委選舉人人數為1931萬2105人，區域立委選舉人人數為1880萬6913人。

在總統副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市選舉人人數合計1337萬6945人，占總選舉人人數69.27%；單一縣市以新北市332萬1459人最多，其次為高雄市229萬9558人。

總統副總統選舉人年齡層分布，以40至49歲居冠，共有374萬3492人，其次為50至59歲，有363萬2972人。

10. 投票日上班工資怎麼算？

總統、副總統及立法委員選舉投票日，具有投票權且當天原屬工作日的勞工，雇主應依勞基法讓勞工放假一日，工資照給。雇主如果徵得具投票權勞工同意於投票日出勤工作，雇主應不妨礙勞工投票，並應加給當日出勤工資。

溫馨提醒：小心！謠言不可信

1.身分證上的戶籍地址是改制前的舊縣市名稱，不能領選舉票。（✕）錯誤

不得用於領取選票是民國75年第5代及更早以前簽發的身分證，投票時憑民國94年全面換發的第6代現行有效身分證即可領票，就算戶籍地顯示台北縣、桃園縣、台中縣、台南縣、高雄縣等改制前舊縣市名稱，仍可領選舉票，不會影響投票權益。

2.投票通知單選前13天還沒收到，是刻意晚寄。（✕）錯誤

依總統副總統選舉罷免法第44條第5項、公職人員選舉罷免法第47條第9項規定，選舉公報應於投票日2日前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點。

3.中選會偷偷將公投案綁在2020大選，讓全民措手不及。（✕）錯誤

11日投票日當天並無任何公投票，公告成案的公投依法預定於2021年8月28日辦理投票。

4.投開票所工作人員全換成某一政黨成員。（✕）錯誤

投開票所工作人員為依法招募產生，且1/2以上須為公教人員，同時在投開所負責監票的監察員也是由中國國民黨、民主進步黨、親民黨等依法推派。投票前會展示空票匭，開票時也允許公眾錄影。

5.今年投票使用油性印泥，不容易乾，蓋完選票折疊時會染到旁邊，開票時只要是某候選人就是廢票。（✕）錯誤

各投票所圈票處備置的是紅色快乾打印台，與往年選舉相同。

若有其他疑似謠言想查證，可至中選會爭議訊息澄清專區查詢。