2020大選投票行前須知看過來

中央社

2020年總統副總統及立委選舉11日投開票，特別整理了投票注意事項如下，請大家珍惜手中神聖一票。

1. 投票時間是什麼時候？

1月11日上午8時至下午4時。4時整已在投票所排隊的選民，仍可完成投票。

2. 投票要帶什麼？

身分證、印章、投票通知單。若沒帶印章，可以用簽名、蓋指印取代；沒帶投票通知單也可以投票，但建議事先查詢自己在選舉人名冊號次在「第○頁第○號」，在領票時告知選務人員，較能節省時間。

3. 該去哪投票？

投票所地點可在投票通知單上找得到，或至內政部戶政司網頁線上查詢。這次選舉新增一千多個投開票所，投票地點有可能跟過去不同，不要跑錯囉。

投票所及選舉人名冊號次查詢點這裡

4. 可領哪些票？

年滿20歲投票人一人會拿到3張選票，包括總統副總統選舉選舉票、區域（或原住民）立法委員選舉選舉票，及政黨（全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉）選舉票。

2020年總統副總統及立委選舉11日舉行，投票人會拿到3張選票，分別為總統副總統選票、區域或原住民立委選票、政黨票。（圖／取自中選會網頁cec.gov.tw）

5.還沒決定投給誰？

可先查閱選舉公報了解候選人的學經歷及政見，再決定將神聖一票投給誰！

總統副總統區域立法委員全國不分區立法委員山地原住民立法委員平地原住民立法委員

6. 領票及投票流程是什麼？

步驟1.把身分證、投票通知單跟印章給工作人員領取選票。

步驟2.走進圈票處，以圈選工具沾上紅色印泥，蓋在支持的候選人或政黨號碼欄位（不要蓋成私章喔，蓋了私章就是廢票）。

步驟3.依照選票的顏色，投進跟選票顏色相同的投票箱（不小心投錯票匭仍屬有效票）。

一旦離開投票所，就不能再進入。

7.投票當日不可犯下的錯誤

  • 11日凌晨0時起，不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳。
  • 不可以帶手機進入投票所（請放在投票所外暫時置放區），不可以拍照。
  • 不可以亮票，不可以撕毀或攜出選票。
  • 票匭不可以投入選票以外的其他物品。
  • 不可以攜帶宣傳品去投票，也不可以穿戴選舉相關文字、圖像的服飾或物品。單純的國旗裝可以，國旗裝若印有號次或候選人、政黨名稱就不可以。
投票當日不可犯下的5大錯誤。圖／工商時報製圖）

8. 預計何時開完票？

中選會目標晚間10時完成計票。

9. 總共有多少人可以投票？

總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，不分區立委選舉人人數為1931萬2105人，區域立委選舉人人數為1880萬6913人。

在總統副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市選舉人人數合計1337萬6945人，占總選舉人人數69.27%；單一縣市以新北市332萬1459人最多，其次為高雄市229萬9558人。

總統副總統選舉人年齡層分布，以40至49歲居冠，共有374萬3492人，其次為50至59歲，有363萬2972人。

2020年總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，年齡層分布以40至49歲居冠，共有374萬3492人。（圖／工商時報製圖）

10. 投票日上班工資怎麼算？

總統、副總統及立法委員選舉投票日，具有投票權且當天原屬工作日的勞工，雇主應依勞基法讓勞工放假一日，工資照給。雇主如果徵得具投票權勞工同意於投票日出勤工作，雇主應不妨礙勞工投票，並應加給當日出勤工資。

勞動部表示，雇主如果徵得具投票權勞工同意於11日投票日出勤工作，雇主應不妨礙勞工投票，並應加給當日出勤工資。（圖／工商時報製圖）

溫馨提醒：小心！謠言不可信

1.身分證上的戶籍地址是改制前的舊縣市名稱，不能領選舉票。（✕）錯誤

不得用於領取選票是民國75年第5代及更早以前簽發的身分證，投票時憑民國94年全面換發的第6代現行有效身分證即可領票，就算戶籍地顯示台北縣、桃園縣、台中縣、台南縣、高雄縣等改制前舊縣市名稱，仍可領選舉票，不會影響投票權益。

2.投票通知單選前13天還沒收到，是刻意晚寄。（✕）錯誤

依總統副總統選舉罷免法第44條第5項、公職人員選舉罷免法第47條第9項規定，選舉公報應於投票日2日前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點。

3.中選會偷偷將公投案綁在2020大選，讓全民措手不及。（✕）錯誤

11日投票日當天並無任何公投票，公告成案的公投依法預定於2021年8月28日辦理投票。

4.投開票所工作人員全換成某一政黨成員。（✕）錯誤
投開票所工作人員為依法招募產生，且1/2以上須為公教人員，同時在投開所負責監票的監察員也是由中國國民黨、民主進步黨、親民黨等依法推派。投票前會展示空票匭，開票時也允許公眾錄影。

5.今年投票使用油性印泥，不容易乾，蓋完選票折疊時會染到旁邊，開票時只要是某候選人就是廢票。（✕）錯誤
各投票所圈票處備置的是紅色快乾打印台，與往年選舉相同

若有其他疑似謠言想查證，可至中選會爭議訊息澄清專區查詢。

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