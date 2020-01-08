美伊情勢緊張 國安高層應變

美伊緊張情勢升高，在蔡英文總統指示下，國安會8日召開國安首長會議，就股匯市及能源供應整體情勢發展進行了解與研判，擬妥因應方案。國安基金例會昨日也討論伊朗情勢，主委、行政院副院長陳其邁指示，未來持續注意台股走勢。各部會繃緊神經應戰。

國安高層指出，股匯市及能源供應目前都穩定，國安基金會密切關注，央行對匯市也會保持動態穩定。

在能源供應方面，國安高層表示，台灣原油有60天安全存量，足以支應短期需求，加上中東地區長期以來不穩定，近年來原油、天然氣已增加向美國採購，分散風險，至於國際油價近日雖有波動，但目前西德州中級原油（WTI） 「相對穩定」，8日每桶在62美元以下，且全球原油供過於求，短期能源供應穩定。經濟部及中油也啟動三劇本因應，包含啟動緩漲機制、分散購油和60天安全存量。

昨日會中分別就股匯市、能源供應、僑民聯繫與保護，及台海安全動態等充分討論，各相關部會並根據各種可能發展，擬妥因應方案。在台海安全動態上，國防部也嚴密掌握，確保台海和平。

有關台股，國安高層說，台股目前在近年高點12,000點，國際股市也平穩，並沒有太大波動，不過國安基金會密切注意。財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華在會中表示，台股基本面相當不錯，昨日小幅下跌應為短期修正，仍屬正常波動範圍，沒有重大異常也無失序，但國安基金會密切關注伊朗情勢對資本市場的衝擊。

阮清華分析，我國經濟仍有三大基本面利多，第一是外商持續加碼投資台灣，像Google、Facebook、微軟等大廠紛紛來台設置辦公室並招募AI、資通訊人才；第二台商回台等三大投資台灣方案，投資逾八千億；第三境外資金匯回至6日實際匯回金額約450億元。在經濟基本面良好情況下，台股自然能維持穩健發展態勢。他也強調，主計總處預測我國2020年經濟成長率2.72％，較2019年的2.64％更為樂觀。

昨天的國安首長會議由國安會秘書長李大維主持，與會人員包括外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通、國安局長邱國正、國防部副部長張哲平、經濟部次長曾文生、財政部次長阮清華、金管會副主委張傳章、中央銀行副總裁嚴宗大、國安會諮詢委員施俊吉、傅棟成、陳俊麟及副秘書長蔡明彥等。