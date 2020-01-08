台金投票專船10日開航 明日受理訂票

金門縣政府今天表示，因應金門民眾返鄉投票，交通部航港局將在10日晚間10時啟動專船，從台中開往金門，11日晚間9時由金門料羅碼頭返航台中港。明天上午9時開放訂票。

縣府觀光處表示，近來接獲不少鄉親反映選舉期間機位問題，縣府多次多管道向交通部民航局表達鄉親需求及權益，除了加開班機外，因應鄉親返鄉投票交通需求，交通部航港局已啟動海運備援，可搭載442名乘客的合富快輪將在10日晚間開航。

觀光處長丁健剛表示，由於這次專船是緊急協調出來，定案時間倉促，請鄉親體諒。專船明天上午9時開放訂票；10日晚上10時由台中港開航，回程時間為11日晚上9時由料羅碼頭返航台中港。

丁健剛指出，全票單程新台幣1000元，65歲以上、身心障礙及滿3歲未滿12歲，半票500元，未滿3歲免費但加收100元保險費。

投票專船開放訂位及現場售票時間如下：訂位專線（07）215-3630，9日上午9時至12時、下午1時30分至5時30分，以及10日上午9時至12時。10日晚間7時台中港旅客服務中心售票、11日下午6時30分料羅碼頭旅客服務中心售票。

10日台灣本島接駁乘車的發車時間及地點如下：台北下午6時中正紀念堂自由廣場前（中山南路上）、桃園下午6時30分中壢區晉元路289巷56號、台中晚間8時台灣大道與玉門路口、台南下午6時仁德北上交流道、高雄下午5時30分中正路北上交流道。

11日預計金門回程起航時間為晚上9時，航港局和金門縣政府安排陸運接駁路線如下：下午6時沙美車站-山外車站-料羅碼頭；下午6時水頭碼頭-金城車站-料羅碼頭。預計12日上午6時抵達台中港，接駁車將旅客送往台北、桃園、台中、台南及高雄等前述發車地點。（中央社）

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