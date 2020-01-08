中原廢雙二一退學 真理傳0分改1分

近年來陸續有大學廢除學業成績退學規定，中原大學近期跟進廢除雙二一退學制；真理大學則傳出教務會議通過教師提案，將數名學生成績由0分改為1分以避免退學，教育部將了解。

台灣師範大學自2011年取消雙二一（連續或累計兩學期修習學分總數達1/2不及格）退學制，靜宜大學、佛光大學、政治大學、文化大學等校也都陸續跟進，廢除學業成績退學相關規定，改為提供補修或補考方式做為補救；但是品行不端與違法行為的退學規定仍保留。

根據中原大學統計，因學業成績而退學的學生比率逐年下降，105學年約51.12%、106學年為36.80%、107學年為18.81%。中原大學也決議於108學年第1學期取消連續兩次1/2成績不及格會被退學的規定。

中原大學校方今天告訴中央社記者，學校的教育理念是確信「愛」是教育的主導力量，願以身教言教的方式、互愛互敬的態度，鼓勵師生共同追求成長。

中原校方認為，對於選讀學系不符志向或學習成效不佳的學生，應由學校及導師積極輔導，藉由輔導措施協助其渡過學習困境，或是適性轉系，幫助學生如期完成學業，因此這學期決議取消雙二一退學制的規定。

聯合新聞網今天報導，真理大學規定「學期學業成績全學期全部0分者」退學，但該校107學年度教務會議時，有教師提案將數名學生成績由0分改為1分，避免學生被退學，最後決議通過。

記者透過電話聯繫真理大學，至截稿前，未能取得校方說法。教育部則表示，大學法規定，退學事宜應明定在學則中並報教育部備查，針對真理大學的情形，會再進一步瞭解。（中央社）

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