高雄前金舊警舍 變身老青共居社宅

高雄都發局長林裕益8日表示，為了實現韓國瑜市長「老青共居，世代共好」的政策，高雄市都發局評估選定前金區閒置的舊警察宿舍，進行整建變身為「老青共居」社會住宅，計有48戶，預定今年5月完工，室內空間設備俱全，只要「一卡皮箱」就可搬進去住。

高雄都發局長林裕益指出，整建修繕工程目前進度達60%，也已完成實品屋3戶，分別適合於「年長者及陪伴者」居住的通用設計單元1戶，以及適合「年輕家庭」居住的樣品屋有2戶。

他說，室內基本配備包括桌、椅、床、廚具等家具，並設有空調系統、洗衣機等家電設備，麻雀雖小，五臟俱全，該有的設備都有，申請入住者只要「一卡皮箱」就能輕鬆搬進，相當便利舒適。

林裕益指出，「老青分租」方案，已於2019年12月間與租賃服務業者簽約，委託兆基公司開發，並媒合有意願的長者與年輕人，為彼此找到合適的共居夥伴，目前已有幾戶洽談中，預計2020年上半年將有實際案例媒合入住。

至於「分租認證」則是與高雄在地各大專院校合作，結合高市府相關局處資源，協助校方建立分租房屋認證制度，同時關懷租屋的長輩與學生，追蹤雙方的居住滿意度，提供支援與協助，預計今年下半年開辦。

高雄都發局住宅發展處長翁浩建說，高雄前金區舊警察宿舍，位於大同二路、自強二路口，前金國小校門對面，交通相當便捷，生活機能也好，建物為5層樓高，1樓作為社福設施使用，也有店鋪提供服務。

2樓至5樓為住宅單元，都是2房1廳1衛(約14坪)房型，其中一般住宅單元32戶，計畫提供「青年家庭」申請入住；另外16戶則將提供給符合一定條件的年長者使用，總計推出公營出租住宅48戶。

他表示，世代共好的「老青共居」政策，計畫執行「老青分租」、「老青共幢」及「分租認證」三項方案，希望提供青年安居樂業在高雄，減輕年輕人居住支出負擔，讓年長者享有青年人的陪伴，彼此照顧，將高雄打造為世代和諧、共好的城市。