首次車隊掃街 韓：寧戴假髮也不做這件事

選前超級星期天，國民黨總統候選人韓國瑜今天回到家鄉新北市中和區，與國民黨立委候選人邱烽堯進行首次的車隊掃街，沿路受到民眾熱情歡迎。韓國瑜表示，回家鄉掃街非常開心，相信台灣治安，寧戴假髮也不穿防彈背心。

今天是總統、立委大選前最後的超級星期天，韓國瑜今天回防北台灣，上午前往桃園大溪故總統蔣經國陵寢謁陵，中午則與國民黨桃園市立委候選人舉行聯合造勢，下午則趕往新北、台北，與國民黨新北市立委候選人邱烽堯、柯志恩，還有國民黨台北市立委候選人孫大千進行造勢及競選行程。

韓國瑜下午回到家鄉新北市中和區，與邱烽堯進行車隊掃街拜票，這是韓國瑜此次參選以來，第一個車隊掃街行程。韓國瑜從中和老家壽德新村出發，受到支持群眾熱烈歡迎，韓國瑜也一一向熟識的鄰居老友，拱手問好。

韓國瑜、邱烽堯的掃街車隊行經中和區的主要幹道，受到當地民眾熱情歡迎，不少民眾站馬路兩旁或騎樓上一手揮舞國旗，一手比出「2號」的勝利手勢，朝著車隊高喊「韓國瑜凍蒜、邱烽堯凍蒜」，也有民眾自發性地騎著懸掛國旗的機車隨車隊一起掃街，在車隊後方形成車龍。

面對民眾熱情相挺，韓國瑜在車上也頻頻向鄉親們拱手致意，有時還將身子探出防彈玻璃外向馬路兩旁的民眾揮手。

韓國瑜在結束掃街行程後受訪表示，他是中和子弟，今天回到家鄉，且第一次站在宣傳車上跟邱烽堯一起掃街，非常開心。對於何時穿防彈背心，他說，他對治安有信心，也認為台灣民主成熟，他寧願帶假髮，也不穿防彈背心。

媒體詢問之後還會有掃街行程嗎？韓國瑜指出，應該不太會掃街，因為離投票日越來越近，到中和掃街意義不一樣，他在中和土生土長，人親土也親，到中和掃街是特別的安排。

隨後，韓國瑜則趕往板橋第一運動場，與柯志恩進行同台造勢，根據主辦單位指出，現場湧入將近2萬名的支持群眾，人人手拿國旗揮舞，高喊凍蒜，現場氣氛十分熱烈。

韓國瑜表示，若當選，保證建立清廉、優秀、正派、勤勞的執政團隊，立刻重啟特偵組，並徹底改革國民黨，若國民黨在立法院過半，一定跟立院聯手重新擦亮中華民國的招牌，讓周邊國家感到震撼。

在結束與柯志恩的同台造勢後，韓國瑜則驅車趕往綠營在台北市的大票倉社子島，與孫大千一同參拜台北葫蘆寺，上百名手持國旗的支持者將寺內裡裡外外擠得水泄不通，夾道歡迎韓國瑜。國民黨立委童惠珍、不分區立委候選人李德維、曾文培，以及中常委姚江臨、北市黨部主委黃呂錦茹也到場陪同。

韓國瑜表示，觀世音菩薩聞聲救苦，政治人物也是一樣，服務不分族群、地方，只要人民的事情，就應該努力打拚，為人民造福。他認為「人在做，天在看」，相信舉頭三尺有神明，若當選絕對不會作威作福，一定會認真幫人民打拚，為人民做牛做馬。（中央社）

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