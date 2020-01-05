防漏網之魚 疾管署擴大不明肺炎通報條件

中國武漢不明肺炎疫情延燒，為避免輕症個案成為防疫漏網之魚，疾管署今天宣布擴大通報條件，凡是曾到武漢且有發燒及上呼吸道症狀者，即便沒有肺炎也須立即通報，一律就醫採檢。

因應中國武漢不明原因肺炎疫情，衛生福利部長陳時中今天下午視察疾病管制署召開「因應中國不明原因肺炎疫情專家諮詢會議」，會中邀集17名專家召開會議研商疫情走向及防疫機制，會後召開記者會說明會議重點。

疾管署副署長莊人祥表示，會中主要討論疑似案件的通報定義以及醫院針對疑似病例的處置，陳時中也指示應秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」態度，並強化實驗室診斷量能、加強通報及檢驗等各項應變措施，絕不能掉以輕心。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，過去機場檢疫、醫療院所通報的疑似病例都須符合2種狀況，其一是發燒、有上呼吸道症狀且曾到華南海鮮市場，其二是發燒、出現肺炎症狀且有武漢地區旅遊史。

不過，專家認為不明原因肺炎的病原仍是個謎，即便是輕症也不能排除有傳染風險，而且感染者不一定會出現肺炎症狀，基於上述考量，專家決議擴大通報條件，即日起凡是14天內曾到武漢且有發燒、上呼吸道症狀，無論是否有肺炎都須立即通報，一律就醫採檢。

楊靖慧說，疑似病例就醫採檢時，至少會做26種病原菌檢驗，包括嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）等，若其中有陽性或許能解釋個案發燒或肺炎的原因，但若全數為陰性，感染不明原因肺炎的可能性相對高，必須提高警覺，未來會隨疫情發展評估是否新增檢驗項目。

與會的台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，目前外界能取得的疫情資訊大多來自新聞報導，根據現有資料來看，武漢不明原因肺炎沒有大規模群聚事件發生且有強烈地緣關係，評估「人傳人能力不強」，曾到訪華南海鮮市場成為該病最大的危險因子。

李秉穎以SARS為例，正因SARS具人傳人的能力，短短時間內就會造成家庭群聚、醫護群聚事件，反觀武漢不明原因肺炎群聚狀況並不嚴重，以此判斷人傳人能力應該不強。

即便如此，李秉穎仍強調防疫措施的重要性，若不明肺病的病原真的是冠狀病毒，目前並無抗病毒藥物可用，醫師雖會以「亂槍打鳥」的方式給予抗病毒藥物或抗生素，但有效機會很低，只能比照SARS期間給予支持性療法，不可不慎。（中央社）

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