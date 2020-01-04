今明兩年台商用地高峰期 經部增設10工業區

台商回台投資絡繹不絕，投資金額加碼至7,133億元，2020年起的兩年內，將進入建廠土地需求高峰期。經濟部找尋開發新產業園區土地也告底定，共計在彰化以南六縣市覓妥十處、1,200公頃台糖土地，預計可提供840公頃用地供廠商建廠，將陸續分期、分區開發。第一期開發面積744公頃，供廠商建廠用地520公頃，最快2021年底提供廠商進駐設廠。

官員強調，過去工業區開發往往要三到五年，這次要拚二到三年完成，與台糖土地合作開發劃設新產業園區，同時仿科學園區作法，採只租不售，避免工業區土地炒作。

知情官員透露，第一期開發經費預估330億元，將由產業園區開發管理基金支應，經濟部也已完成跨部會協商，待行政院長蘇貞昌核定新增產業園區規劃後，正式對外公布。這十處台糖土地分別是：嘉義南靖和公館農場、台南番仔寮農場、高雄九鬮農場、雲林馬光農場、彰化二林農場、台南沙崙農場、高雄白埔農場、屏東隘寮溪農場和擴大屏東加工出口區。

官員表示，2019年首波台商回台因為趕著恢復在台產線，多使用過去閒置的廠房土地加以活化利用，或是租用其他業者未使用廠房，或是擴展生產線來解決，少有缺地問題，但今年起的兩年將是台商建廠土地需求高峰期，為解決台商用地需求，經濟部歷經七個月在全台覓地，終告完成。

為趕在2021年底提供廠商進駐，經濟部將採取三大策略，一是分期、分區開發；二是分別先開發99公頃以下土地，避免逾100公頃須進入二階環評曠日廢時；三是加速園區開發時程，在園區公共設施施作時，就開放廠商同步建廠，縮短等待時間，力拚2021年底開放廠商同步設廠。

分期、分區開發方面，第一期開發面積744公頃，扣除綠帶、道路等公共建設後，可供產業使用的土地面積520公頃。

其中嘉義南靖、公館、台南番仔寮、高雄九鬮、雲林馬光農場和擴大屏東加工出口區六處，因用地問題較單純，2021年底提供廠商進駐；彰化二林、台南沙崙、高雄白埔、屏東隘寮溪農場則2024年讓廠商進駐。

官員說，台商對於土地需求迫切，因此只要產業園區完成相關區域計畫變更後，業者就能提出建廠申請，在審核期間工業區同步進行相關基礎設施建設，等相關案件審查完畢後，業者隨即就能進入工業區開發，縮短相關時程。