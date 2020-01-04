墜毀黑鷹直接撞山 運安會：原因在最後30秒

黑鷹直升機前天墜毀，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，運安會主委楊宏智說，失事飛機的黑盒子已判讀完成，初判直升機動力系統沒問題，直升機是直接撞山，事故發生前的30秒是關鍵，這30秒內的每個細節都已整理出來，目前正在交接給國防部，國防部一看就會知道事故原因。

（中時電子報 何立雯 、 許立穎 、 杜欣穎）

解讀失事黑鷹黑盒子 飛行員試圖拉升但失敗

國防部昨日下午3時將黑鷹直升機的2具黑盒子送達運安會，在運安會協助下，傍晚順利解讀完畢。運安會今日表示，正與國防部開會，結束後，國防部會立即通知媒體，對外公布失事原因。

外傳事故發生前，目擊者見黑鷹有低空飛行三、四圈，據本報側面了解，解讀黑盒子後，發現機械正常，但低空飛四圈非事實，且事故確實發生突然，飛行員試圖拉升但失敗，研判飛行員來不及發出求救訊號。

只是失事前5分鐘到底發生什麼事？對此，運安會表示，正跟國防部開會中，不方便多談，但相信國防部會用最快速度跟外界說明失事原因。

（中時 潘千詩）

黑鷹「黑盒子」完成解讀 國防部判讀後公布失事原因

2日失事墜毀的一架國軍黑鷹直升機，軍方昨（3日）上午尋獲俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器後，經交通部運輸安全委員會漏夜進行資料判讀，今天上午已解讀完畢，確認相關數據，中午將會把相關資料提供給國防部，俟判讀後公布失事原因。

「黒盒子」內包含動力輸出、轉速、飛行姿態的紀錄，此外機件有無故障等數據也會完整呈現，國防部邀專業技術人員做詳細判讀後公布。

國軍黑鷹直升機2日墜毀失事，軍方昨（3日）上午七時組隊上山，搜尋俗稱黑盒子的飛行紀錄器，順利在上午10時40分在直升機主要機體內，發現外型仍保持相當完整的黑盒子，下午3點2具黑盒子送達運安會，傍晚順利解讀完畢，國防部預計今天中午取回彙整資料，俟判讀後公布失事原因。

運安會主委楊宏智表示，該會兩組專業人員從旁協助國防部解讀2具黑鷹直升機黑盒子，包含飛航記錄器及語音記錄器，歷經約2個半小時，順利下載航機速度／姿態，旋翼紐力等各項參數及軌跡資料，同時協助國防部將語音內容寫成逐字稿，只是語音涉及個人隱私且管制嚴格，運安會無法聽取內容。

（中時電子報 張國欽）

延伸閱讀

陸軍買空軍用 台黑鷹缺兩關鍵設備

黑鷹傷者住三總治療 院方：5傷患狀況穩定

黑鷹殘骸現場》5人獲救 沈一鳴等8人死亡