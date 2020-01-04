武漢肺炎港再增疑似病例 疾管署成立應變小組

武漢不明原因肺炎感染人數昨增至增至44人，香港在今日也新增7宗懷疑個案。武漢肺炎的確切病因仍是未知數，為因應可能的風險，疾管署昨成立緊急應變小組，針對疫情監測、檢疫措施等進行盤點，並持續監控疫情。若陸方遲遲未有新進展，疾管署將派員訪查，若評估疫情具有社區傳播的風險，不排除針對武漢以外的航班進行登機檢疫。

大陸日前爆出不明原因肺炎，感染人數從27人增至44人，症狀包括發燒、少數人呼吸困難、胸片呈雙肺浸潤性病灶；香港今早指出，當地懷疑個案增至7人，港府也啟動嚴重應變級別因應。

疾管署副署長莊人祥表示，截至昨日獲取的資訊，陸方僅排除流感、禽流感、腺病毒，病因仍然未明。疾管署日前啟動登記檢疫後，在7個武漢航班中，發現6人出現輕微發燒、咳嗽等症狀，其中1人流感、1人類流感、1人感冒、1人單純發燒，2人已返家持續追蹤，所有人均未曾前往武漢華南海鮮市場。

莊人祥表示，疾管署昨日已成立緊急應變小組，針對疫情監測、檢疫措施、感染控制、醫療整備、檢驗量能等因應作為進行盤點，做好面對風險的準備。若陸方疫情仍未有進一步進展，該署將派員赴陸訪查。若評估疫情具有社區傳播的風險，該署不排除針對武漢以外的航班進行登機檢疫。

疾管署提醒民眾，近期若計劃赴陸，應落實「5要6不」原則，禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動、不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

旅客返台後，若出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員。若在入境10日內出現發燒、急性呼吸道症狀，應主動通報1922防疫專線，戴口罩儘速就醫。就醫時，主動告知旅遊史、職業別等相關資訊，以利後續的診斷及治療。

（中時 林周義）

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