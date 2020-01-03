因應少子高齡 央行：宜擴大財源推動

國際情勢變化快速，替台灣經濟前景帶來不確定性，但中央銀行指出，台灣少子化、高齡化的問題，也不利總體經濟潛能，政府必須致力於結構性改革，且宜擴大財源推動，放大政策成效。

央行於報告中點出，台灣在少子化及高齡化的趨勢下，未來勞動力供給不足，而且隨著人口結構老化，工作年齡人口減少，勞動力的結構也會趨於高齡化。

根據國發會人口推估資料，台灣15歲至64歲的工作年齡人口已在2015年達到高點，而後逐年減少，估計工作年齡人口比重將從2015年的73.9％，降至2065年的49.7％；央行指出，屆時工作年齡人口將不及人口的半數，和美國、日本、南韓、新加坡、香港等相比，僅略高於南韓。

近幾年政府因應台灣少子高齡化、整體勞參率偏低的勞動市場長期結構性問題，已積極透過人口、勞動、教育、投資及產業政策，希望提升勞動力的量與質；央行指出，政府因應勞動市場結構問題的對策方向與國際作法一致，但若能擴大財源推動，效果可能較佳。

央行表示，日本及南韓同樣面臨少子高齡化的嚴峻問題，且均投入高額財政預算積極因應；雖然台灣也推動「我國少子女化對策計畫」、前瞻基礎建設當中的「因應少子化友善育兒空間建設」及「人才培育促進就業之建設」，但相較之下，規模仍有限。

央行指出，日本以2019年10月起，調高消費稅率約1.7兆日圓的財源（約新台幣5000億元），挹注幼兒教育免費措施、低收入家庭的大學等高等教育免費措施，希望能提高生育率，並促使婦女重返職場及強化人力資源發展；南韓政府也為了提高生育率，自2006年以來，投入約152.9兆韓元（約新台幣4.3兆元）於生育補貼。

央行總結，政府未來財政若有餘裕空間，或許可適度計劃性增加經費，擴大政策成效。

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