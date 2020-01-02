去年11月大量解僱 創新高

勞動部2日公布2019年11月大量解僱統計件數及人數，由於華映去年11月30日解僱1,900人，導致人數攀升、單月計畫解僱人數創新高，累計去年前11月有15,045人遭解僱，解僱人數是近七年來最高。此外，截至去年底實施無薪假的事業單位共計53家，人數3,074人，創下2019年最惡情況。

勞動部表示，去年以來大量解僱件數為近七年歷史最低，但11月單月計劃解僱人數卻創歷年新高，主因華映在去年11月30日解僱1,900人，但整體各產業大量解僱情勢並無異常。

勞動部解釋，累計去年前11月計畫解僱總人數計15,045人，11月單月計畫解僱人數達2,449人，都較過往高，都是因為個案情況，例如茂迪（去年解僱人數916人）因全球太陽能生產過剩、華映（4,400人）為公司財務困難及中連貨運（915人）營運方向改變等，其中華映11月通報第二波解僱1,900人，因此導致整體人數攀升。扣除這些個案後，則整體解僱人數趨勢並未有異常。

勞動部強調，在接獲事業單位大量解僱勞工訊息時，會立即請當地勞動主管機關入廠查訪，輔導廠商依法辦理，維護勞工權益；對於遭到大量解僱的勞工，勞動部也提供失業給付、就業媒合、職業訓練及積欠工資墊償的服務，以穩定勞工生活，協助其儘速重返勞動市場。

以華映勞工為例，已有2,747人完成初次失業認定、1,170人曾就業、182人參加職業訓練，且華映公司積欠勞工工資及資遣費，勞動部也已墊償法定工資及資遣費撥入各勞工帳戶，以維護其權益。

至於截至去年底實施無薪假事業單位共計53家，實施人數3,074人，創下2019年最高，與上期（12月中）相比，家數新增9家，實施人數增加825人，主要有一個案約700人較多所致。這期主要實施行業為金屬機電工業，另有部分是資訊電子業。勞動部表示，已協同經濟部、地方勞工行政主管機關持續關注實施情勢。