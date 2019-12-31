立法院31日三讀通過反滲透法，國民黨團總召曾銘宗嚴厲譴責民進黨為操作選舉，蠻橫通過箝制民權的惡法，國民黨團與親民黨團共39位委員已完成連署，將在總統府公告「反滲透法」實施之日後，前往司法院聲請大法官釋憲。

根據新法定義，「境外敵對勢力」是指與我國交戰或武力對峙的國家、政治實體或團體；或是主張採取非和平手段危害我國主權的國家、政治實體或團體。「滲透來源」則指境外敵對勢力政府、政黨之組織、團體等，所設立或實質控制的組織、機構、團體或其派遣之人。

新法明定任何人不得接受滲透來源「指示、委託或資助」，捐贈政治獻金、違法從事競選活動，也不得針對國家安全，機密的國防、外交、兩岸事務進行遊說，否則最高可處5年以下有期徒刑，得併科1,000萬元以下罰金。

在遊說方面，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，違法進行遊說，違者處50萬～500萬元罰鍰；若遊說的內容為國防、外交、大陸事務，且涉及國安或國家機密者，可處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

此外，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，違反刑法第149條至第153條（妨害秩序）或違反集會遊行法第31條（妨害合法集會、遊行），將加重其刑至二分之一；若違反總統副總統選罷法、公職人員選罷法中，妨害選舉罷免或公投相關規定，將加重其刑至二分之一。

在「自首條款」方面，若自首或在偵查、審判中自白者，可減輕或免除其刑；自首並因而防止國安或利益受到重大危害情事者，免除其刑。