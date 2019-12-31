雙北公辦都更 今年盛開

內政部住都中心出面主導的公辦都更今年可望在雙北市遍地開花，至少有三、四個基地將形成。內政部次長花進群12月31日在台銀、住都中心和麗寶集團的三方簽約儀式結束後受訪指出，2020年大台北的公辦都更案至少有三、四件，其中尤以中山女高以南總面積近4公頃的基地最受矚目，將力拚2020年底前完成公告招商。

可望在2020年有明朗進展的公辦都更案，包括位於信義區的兒福聯盟基地、台北市的嘉興街、板橋浮洲商業區緊鄰合宜住宅基地，以及中山女高南側4公頃的大面積土地。

上述四案進度，花進群指出，中山女高南側基地正進行產權整合，也與文化部溝通進行綠建；嘉興街的地主同意比例已超過95％，有機會在明年完成公告招商；至於兒福聯盟尚有A、B兩大基地，希望能藉此帶動五分埔的整體發展；板橋浮洲商業區亦已有不少業者接觸住都中心，表達參與意願。

國家住都中心主導的公辦都更第一案「捷運圓山站西側都更案」，趕在2019年最後一天與麗寶建設簽約，全案預估投資43億元，打造飯店、商辦等設施；花敬群強調，過去討論圓山站公辦都更時，就設定不能以蓋豪宅賣掉為目標，必須結合周圍環境，讓都更效益極大化，並且導入區域開發的概念。

國家住都中心負責推動八大公辦都更案，第一案就是台銀圓山站西側土地，2019年10月由麗寶建設得標。

內政部長徐國勇表示，過去都更都會遇到釘子戶等問題，現在國家住都中心的公辦都更案有示範作用，未來危老整建和都更條例將更進一步推動，將可以翻轉市容、活化資產。

花敬群表示，希望圓山捷運礎可以讓「被遺忘的酒泉街」重新放出生命力，看好對承德路以北整個北大同區的帶動效果，以台北車站為節點，往北的北大同區乃至於士林夜市，未來五至十年「台北市可望藉此重新翻轉」。（彭媁琳）

圓山捷運站西側都更 台銀大進補

位於圓山捷運站西側的3千坪都更案，不僅為住都中心成立1年多來的公辦都更首例，提供土地占比超過97％的台銀更將兼得資產淨值增加與租金收入，台銀內部估算，透過回租20年方式，台銀20年內約可得到超過30億元租金，總資產價值將增加28.29億元，更新前土地價值約44.35億，更新之將增為73.14億元。

而此次麗寶集團參與圓山捷運站西側的公辦都更，麗寶以約當總投資額43億的65％，約28億元進行專案建築融資，並已確定由台銀進行後續的都更融資。

台灣金控暨台銀董事長呂桔誠強調，十多年前首度出任台銀董事長時，對這塊3千坪的土地就一直在思考如何處理，特別是這塊地面積很大，當時都更還不像現在蔚為風潮，「最主要是當時整個社會氛圍、都更相關的法制環境還不像現在」，如今能夠在他回任台銀董事長後，在2019年底完成的簽約，對他而言是緣分。此次台銀分回的是庫倫街南側的全部商用大樓不動產，包括一棟地下四層、地上十層、總樓地板面積12,900坪的商用大樓，價值約73億元。

至於庫倫街北側，更新後的房地則由申請人（麗寶集團）及其他權利人分回，麗寶集團已規劃興建飯店及美食大樓，總樓地板面積為8,400坪、價值約45億元，為地下四層、地上11層的建築物。

呂桔誠表示，台銀這塊3千坪的土地這次交由住都中心、麗寶建設進行公辦都更，可說完全授權：「不只放手，而且放100個心」；他也樂見未來該案的模式，能繼續複製在其他的公辦都更案。