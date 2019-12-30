用電大戶條款5,000瓩為門檻 2月上路

用電大戶條款預計大選後與用電大戶確認敲定，推估農曆年後、最快2月上路。用電大戶門檻，將採「用電契約容量」的10％來計算大戶義務量，第一階段選定與台電簽定契約容量5,000瓩為實施門檻，須建置10％比重的綠電裝置容量，亦即500瓩綠電，估計508個電號、300多家企業受影響，約占總用電量約5成。

2020年第一季之前，經濟部將公告再生能源條例子法，給予大戶五年緩衝期完成10％設置比率，同時訂定提早完成獎勵機制，若提早三年內完成給予折扣優惠只要裝置容量的8％，四年內完成者設置9％。

能源局說，原先設定用電大戶是採用用電量，但經多方溝通後，採取用電契約10％作為再生能源的設置門檻，兩者義務量額度將差6倍。能源局舉例，以第一階段設定與台電簽定契約容量5,000瓩以上大戶為實施範疇，須建置10％綠電裝置容量，即500瓩再生能源義務量。

能源局表示，第一階段選定大戶用電契約容量在5,000瓩以上用戶，但會扣除台鐵高鐵捷運等交通業、政府機關、學校醫院等公益性質的用電戶。

為了鼓勵用電大戶提前完成相關設備，訂出義務履行及提前獎勵措施外，用電大戶也納入可追溯條款，能源局說，若用電大戶已完成再生能源裝置容量，例如太陽光電，可列入義務範圍內，但必須配合調整成「自發自用」，另外用電大戶若已經完成設置，依設備登記核准日期起至失效之前，可作為再生能源義務免除年限。

由於能源局將不同再生能源設備，採用平均容量因素計算裝置容量的用電度數，在巡迴說明會時，企業大戶反映應依不同再生能源設備計算，例太陽光電、陸域風電和離岸風電均應分開計算，預告前是否採納業者意見，能源局將再作研議。