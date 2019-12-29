辯論違規用手機？韓營：未同意這項規定

國民黨總統候選人韓國瑜疑似在電視辯論會中違規使用手機，民進黨立委李俊俋、蔡競辦發言人廖泰翔今天表示，昨天協調公視再三提醒不得使用手機，但今天發現韓國瑜使用手機，韓陣營卻說沒有同意這項規定。

韓陣營代表、律師葉慶元表示，辯論會協調過程中沒有討論過是否可攜帶手機一事，韓陣營從頭到尾沒有同意這件事，公視代表後來也承認，是主觀上希望候選人不要帶手機。

總統蔡英文下午在電視辯論會後記者會被問到韓國瑜在辯論會中使用手機一事，媒體記者提醒是違規使用手機，總統問李俊俋後表示，如果是協調共識，那就是違規。

蔡陣營電視辯論會協調代表、民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，中選會所舉辦三場政見會都沒有規定手板與手機的限制，確實也發現韓國瑜在政見會發表過程中有使用手機，今天有看到韓國瑜類似使用手機的現象，韓國瑜陣營表示，確實有帶手機上去，但沒有傳訊息。

李俊俋表示，三方陣營與公視協商結果，除了A3手板在申論與結論可以使用外，其他都是不被允許的，這樣算不算違規，社會自有公評。

廖泰翔也說明，昨天的溝通協調上，公視再三說明不得使用手板以外其他輔助工具等，就蔡陣營獲知的消息，韓陣營昨天也同意不用手機，但今天辯論過程中，發現韓國瑜疑似攜帶手機在台上滑，利用中場休息時間進行協調，韓陣營卻說，從來沒有同意這項規定，與昨天協調共識，辯論會過程中不使用手機應該是三方的共識。

葉慶元表示，辯論會協調過程中沒有討論過是否可攜帶手機一事，當天討論的是可否使用手板，但這是一個奇怪的討論事項，對於意見溝通、選民資訊接收有助益，但蔡總統陣營持強烈反對意見，宋楚瑜陣營則表達沒有意見。

葉慶元說，後來公視突然宣稱不得攜帶手機是大家的共識，他們與公視經理接洽後得知，這是製播單位的立場；韓陣營從頭到尾沒有同意這件事，公視代表後來也承認是主觀上希望候選人不要帶手機。（中央社）

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