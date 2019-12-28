101跨年煙火 估吸百萬人潮

每年12月31日吸引上百萬人潮的台北101跨年煙火，本年度秒數延續上年的300秒，同步進行的T-Pad燈網則升級為兩種型態、三種色彩的「幻彩三變化」，以「希望之光．台灣」為題，由「友善動物Say Hi」揭開動畫序曲，可見到石虎、黑熊、帝雉、綠蠵龜、黑面 琵鷺、櫻花鉤吻鮭等台灣保育類動物，接著是乘載著夢想與希望的「 希望之舟」，最後以「2020 GO Taiwan！」畫下句點。

跨年煙火與T-Pad大秀贊助商，除了觀光局，台灣菸酒公司首度與台北101合作，在101信義路口設置OMAR威士忌體驗館，除贊助施放煙火外，在101外牆LED也會強打最新OMAR威士忌品牌；而證交所也首度贊助，並以「逐筆接軌國際．逐筆交易新時代」等兩部動畫短片，於101大樓北面T-Pad LED燈牆投放以點亮新制實施。

緊接著年輕族群湧進信義區最大目標，就是當晚6點半登場的跨年演唱會，本次信義區在遠百信義A13加入下，15棟百貨商場刮起不夜風，且遠百、微風、新光三越，均有深夜餐廳營運至凌晨以後，包括新光三越A9館的橘色、老乾杯、小後苑等營業至凌晨三點，微風信義、微風南山的高樓餐酒吧CE LA VI派對營運至凌晨4時，和牛47到凌晨2時，遠百信義A13的14樓亦營運至2時，台北101的86樓與88樓亦開PARTY至凌晨，估計跨年人潮如往年超過百萬人次。