家庭經濟信心 連二月創新高

台灣今年經濟「外冷內熱」，民眾對於景氣向好，真的有感覺到！台灣消費者信心指數（CCI）12月調查結果，半數分項指標創歷史紀錄，包括「家庭經濟狀況」連二個月站上歷史新高，「國內經濟景氣」為100年9月以來的新高，「購買耐久財貨」為2007年11月以來、也就是12年以來的高點紀錄。

中央大學台灣經濟發展中心27日公布108年12月CCI調查結果，總數為84.28點，較上月上升3.91點。其中六項分項指標，有五項指標上升，包括家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機與購買耐久財貨等，只有物價水準一項指標下降。

就分項指標來看，「未來半年家庭經濟狀況」本次調查結果為96.80點，與上月相較上升3.35點，較去年同期上升10.15點。中大台經中心執行長吳大任表示，今年經濟狀況「外冷內熱」，支撐今年經濟成長的力道是內需，一般民眾對內需感受很直接，不像2017年台灣出口好，民眾對景氣較無感。

中大經濟系副教授王銘正指出，全球焦點的中美貿易爭端第一次協議近期傳出有希望，讓民眾感覺前景好些了，大幅改善過去兩年多不確定困擾，CCI分項指標中的「未來半年國內經濟景氣」，12月來到93.10，接近樂觀轉折點100，與去年同月相較，大幅上升10.85。

吳大任分析，「內熱」是台商回流所帶動，對今年經濟最主要貢獻來自民間投資，由於有些資金回台，不見得馬上進入實體經濟，最容易是進入股市，推升台股一直漲，大盤已到相對高點，12月調查「未來半年投資股票時機」為65.60點，雖較上個月上升11.1點，仍屬「中度悲觀」區間，部份逢高獲利了結的資金會移轉到房市的機會很大，「目前情況看來，這是明顯的趨勢。」

此外，本月CCI分項指標中唯一下降的「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為53.05點，該中心研究團隊認為，這也部分反映，民眾開始感受到景氣熱絡的副作用：物價蠢蠢欲動。