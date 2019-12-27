闊別14個月 景氣燈號亮綠燈

國發會27日發布11月景氣燈號為「象徵穩定」的綠燈，分數為24分，中斷了連十顆象徵「趨弱」的黃藍燈，是相隔14個月以來首顆景氣綠燈。惟國發會表示，九項構成項目中還有五顆黃藍燈，顯示景氣有逐漸、但非全面改善。

11月景氣對策信號分數為24分，較10月修正後的19分，一口氣跳升5分，轉為象徵「穩定」的綠燈，而景氣領先指標已連續11個月成長，漲幅達2.92％，同時指標也連續七個月成長，漲幅達1.97％。

九項構成項目中，股價指數、機械及電機設備進口值兩項都從黃紅燈轉為象徵「熱絡」的紅燈，分數各增1分，工業生產指數、海關出口值、製造業營業氣候測驗點三項也都從「象徵低迷」的藍燈，各增1分成為黃藍燈。

國發會經濟發展處長吳明蕙說，股價是信心的表現，11月股價指數從10月10.4％大增為17.7％，增幅明顯，因此帶動股價指數燈號轉為紅燈。而工業生產指數、海關出口值也均從負成長轉正，具有指標意義。另外機械及電機設備進口值，也從10月13.6％增至11月17％，也帶動機械及電機設備進口值，轉為紅燈。

吳明蕙分析，這次景氣燈號轉為綠燈可歸納出兩大因素。首先是中美貿易戰的不確定因素下降，市場的信心增加。第二，實質投資持續增加，除了台商回流外，今年僑外資也成長了19.7％，另外如Google、亞馬遜（AWS）、美光（Micron）、日商德亞瑪（Tokuyama）國際大廠也紛紛來台設廠，帶動市場信心增強。

但吳明蕙分析，國內經濟成長動能仍不夠，綠燈分數僅在邊緣，仍不能大意，外在環境仍有不確定性，貿易活動也比較保守，還是必須審慎看待外在環境。盼後續藉由廠商持續投資、民間消費力道，甚至國際貿易紛爭可以和緩，進一步改善國內景氣情況。

展望未來，國發會評估，除了綠能、5G布建、半導體高階製程等投資加速進行，且台商回流逐步落實，外商也持續對台投資，民間投資可望延續，加上公共建設積極建設中、並優化投資環境，將有利於進一步推升國內整體投資動能。此外，受惠股市交易熱絡，農曆春節買氣挹注，也可望提升消費。