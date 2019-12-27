內需經濟熱 家庭經濟信心連2月創史上最高

中央大學台灣經濟發展中心今（27）日公布108年12月消費者信心指數（CCI）調查結果，本月總數為84.28點，與上月相較上升3.91點。本次調查的六項分項指標，有五項指標上升，包括：家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財貨，單有物價水準一項的指標下降。

中大台經中心執行長吳大任分析，本次調查的六項分項指標中，就指數分數來看，多項出現歷史記錄，包括「家庭經濟狀況」創歷史新高，「國內經濟景氣」為100年9月以來的新高，「購買耐久財貨」為2007年11月以來的高點。

吳大任表示，今年經濟狀況呈現「外冷內熱」，內熱來自台商回流，帶動今年的投資動能，最主要影響是民間投資，由於有些資金回台，不見得馬上進入實體經濟，最容易是進入股市，由於台股一直漲，現在已是相對高點，部份逢高出場的資金會流向房地產，目前情況看來，這是明顯的趨勢。

吳大任認為，「購買耐久財貨」主要是反映在房市，本月創12年來新高，房市信心一直在上來，股市投資也有財富效果，支撐今年經濟成長的力道是內需，營造業增加帶動了內需，民眾對內需感受是很直接，不像2017年台灣出口好，民眾則對經濟景氣較為無感。

此外，他指出，台股上萬點以來民眾陸續進場，過去長期投資也有解套，同時企業的獲利好，不僅推動了股價，也會分配給員工分紅或股東配息，都有開創財富增加，無論是股價價差，或股息收益，都會帶動家庭所得，而農漁民所得上升已反映在民眾及家庭收入。