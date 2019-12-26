陳美伶：台灣養出兩隻獨角獸

國發會主委陳美伶26日表示，在國發基金帶頭點火下，「創業天使投資方案」已帶動新創總投資金額達到27.41億元。她並宣布台灣產生兩隻新創獨角獸，分別是睿能創意（gogoro）、沛星互動科技（Appier），另外還有6～7家也很有潛力，顯示台灣新創環境不斷優化中。

國發會26日舉辦「國發基金創業天使投資方案第四季成果說明」，宣布創業天使投資方案從去年5月啟動至今，已經核准投資75家新創，投資金額約計9.67億元，天使投資人及其他民間投資人共同投資約17.74億元。其中電子科技、生技醫療、電商是國發基金投資占比前三高的產業。

陳美伶致詞時報佳音指出，電動機車龍頭的睿能公司（gogoro）與專精於人工智慧（AI）的新創「沛星互動科技（Appier）」，兩家估值已達國際認定的獨角獸資格，對台灣新創界來說是首次出現有這樣規模的企業，具有相當意義。

陳美伶說，睿能創意是軟、硬體兼具的新創公司，國際上一般認定是募資達3億美元時，估值就會被認為有10億美元水準，就屬於獨角獸，而睿能創意已募到4.8億美元。另沛星科技屬於軟體新創，已募到1.6億美金，高於國際對這類新創所認定的1億美金門檻，因此兩家符合資格，另還有6～7家新創很有潛力成為下一波的獨角獸。

陳美伶強調，國發基金會作為台灣「創新、新創的地基」，並把新創視為台灣下一代產業的希望，讓各個物種都可「長出」符合台灣DNA的新創，打造出無數的螞蟻雄兵，因此新創者在經營過程涉及的行銷、財務管理等，國發會一定會做為最佳後援。

矽谷天使投資人暨橡子園創投董事長陳五福說，早期台灣人不是沒有錢，只是很少人投資新創，新創者都倚靠「3F」，也就是家庭（family）、朋友（friends）、傻子（fool），而美國矽谷天使資金，不只給錢還給支援，是「smart money」，這樣才能產生後續正面效益，而現在台灣有國發基金支持新創很棒。

惟陳五福認為，台灣新創需要提升國際觀，加強與國際連結，另台灣軟體能力、系統加工技術也還需與美、日合作，若有更多在國際上開過公司的人才回台成立新創企業，將可使新創環境更好。